Putin-Trump: “esplode" la primavera: il Cremlino benedice la politica estera Usa

Usa-Russia: “esplode" la primavera: il Cremlino benedice la politica estera di Trump

La Guerra Fredda sembra destinata ad entrare nei libri di storia e con essa la contrapposizione tra le due superpotenze. Da Mosca arriva la benedizione del nuovo corso della politica estera di Donald Trump.

"Gli Usa in linea con la nostra visione"

Secondo il Cremlino il drammatico cambiamento della politica estera degli Stati Uniti nei confronti della Russia è in gran parte in linea con la visione di Mosca. "La nuova amministrazione sta rapidamente cambiando tutte le configurazioni della politica estera. Ciò coincide in gran parte con la nostra visione", ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov nel corso di una intervista al programma televisivo 'Mosca. Cremlino. Putin', condivisa sul canale Telegram del giornalista Pavel Zarubin.

E ha aggiunto guardando al futuro: “Il percorso verso la normalizzazione delle relazioni tra Russia e Stati Uniti può essere condotto rapidamente e con successo se verrà mantenuta la volontà politica dei presidenti Vladimir Putin e Donald Trump.

"Se verrà confermata la volontà politica dei due leader...”

"C'è ancora molta strada da fare, perché l'intero complesso delle relazioni bilaterali è stato notevolmente danneggiato. Ma se la volontà politica dei due leader, il presidente Putin e il presidente Trump , verrà confermata, allora questa strada potrà essere percorsa abbastanza rapidamente e con successo", ha affermato Peskov.