Usa, siluro alla Cina: "Riducete i giornalisti dei media di Stato del 40%"

Il dipartimento di Stato americano ha ordinato ai media statali cinesi di ridurre il personale negli Stati Uniti del 40 per cento in nome della reciprocita'. Pechino il mese scorso ha revocato l'accredito a tre giornalisti del Wall Street Journal per un articolo con un "titolo razzista" sugli sforzi cinesi nella lotta contro l'epidemia da nuovo coronavirus.

Il dipartimento di Stato ha annunciato che cinque organi di stampa, che il mese scorso sono stati riclassificati dagli Stati Uniti come missioni straniere, potranno avere al massimo 100 dipendenti cinesi negli Usa, contro i 160 precedentemente ammessi. "Sollecitiamo il governo cinese a sostenere immediatamente i suoi impegni internazionali di rispetto della liberta' di espressione, anche per i membri della stampa", ha dichiarato il capo della diplomazia, Mike Pompeo, in una nota.