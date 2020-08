Usa, sul rinnovo degli aiuti ancora nessun accordo tra dem e repubblicani

Il Congresso americano sta da giorni discutendo su come rinnovare il piano di aiuti ai disoccupati ormai scaduto. Un programma imponente che ha aiutato ben 17 milioni di senza lavoro con 600 dollari settimanali.

Repubblicani e democratici sono d’accordo nell’estendere gli aiuti ma, al momento, l’unica certezza è che non vi è alcun accordo. Ma la Casa Bianca fa pressione affinché si trovi una soluzione al più presto.

L’ Amministrazione di Donald Trump ha presentato, attraverso il Capo di Gabinetto, Mark Meadows, diversi piani ( almeno quattro) per garantire gli assegni di sostegno agli americani. Tutti i piani sono stati rifiutati dai legislatori democratici. Trump vorrebbe utilizzare la strada dell’emergenza economica nazionale che gli permetterebbe di bypassare il Congresso e portare avanti il ‘suo' piano di aiuti.

Entrambi i partiti sono d’accordo sulla necessità di estendere gli aiuti ma hanno opinioni diverse sulla loro entità.

I democratici vorrebbero estendere il medesimo programma approvato in marzo, che include pure il posticipo dei pagamenti delle ipoteche al prossimo anno per chi non puo’ pagare. Per i democratici mandare soldi alla gente significa anche evitare che la stessa gente esca in strada per procurarsi da mangiare. Oltre 4,6 milioni sono i contagi in USA con 155000 vittime.

I repubblicani invece vorrebbero ridurre gli assegni a 200 dollari settimanali ma dando benefici fiscali ai piccoli negozi e alle attività commerciali. Entrambi i partiti sono coscienti che gli aiuti del Governo sono le uniche chiavi per far ripartire l’economia in maniera più veloce. Un’economia che sta arrancando con 1,43 milioni di disoccupati solo nell’ultima settimana.

‘Il Presidente-ha detto il Segretario di Stato, Steven Mnuchin-è deciso a spendere quello che è necessario. Gli aiuti sono indispensabili ma il Governo deve agire con prudenza nella forma di indebitarsi per superare la crisi da Coronavirus’.

E gli aiuti sono diventati uno strumento di campagna elettorale. Da una parte i democratici con alla testa Nancy Pelosi chiedono che gli aiuti vadano avanti oltre le elezioni di novembre, mentre Trump cerca di avere al più presto gli assegni con la sua firma che arrivino a milioni di americani.

E in questo ‘balletto’ politico gli americani disoccupati aspettano.