Usa, terrore nel Vermont: spari contro tre studenti palestinesi. Un arresto

Usa, spari contro tre studenti palestinesi. Arrestato un uomo sospetto di 48 anni

Tre giovani di origine palestinese che si trovavano a Burlington, in Vermont, per un raduno in occasione della festa del Ringraziamento sono stati feriti a colpi di pistola - uno in modo grave - nei pressi dell'Università locale. Lo ha reso noto la polizia, sottolineando che l'attacco potrebbe essere stato un crimine motivato dall'odio. Due dei ragazzi sono in condizioni stabili, mentre il terzo ha riportato "ferite molto più gravi", ha detto il capo della polizia di Burlington, Jon Murad.

I tre, tutti ventenni, stavano camminando quando sono stati affrontati da un uomo bianco con una pistola. "Senza parlare, ha sparato almeno quattro colpi ed è fuggito", ha affermato Murad. "Tutte e tre le vittime sono state colpite, due al torace e una alle estremità inferiori". Murad ha aggiunto chei tre uomini sono di origine palestinese: due sono cittadini statunitensi e uno è un residente legale. Due dei ragazzi indossavano la kefiah palestinese bianca e nera. Murad ha osservato che non ci sono ulteriori informazioni che suggeriscano un movente. "In questo momento di tensione, nessuno può guardare a questo incidente e non sospettare che possa essere stato un crimine motivato dall'odio. Sono già in contatto con i partner federali per prepararsi a questa eventualità, se dovesse essere provata", ha affermato.

La Casa Bianca ha fatto sapere che il presidente Joe Biden è stato informato della sparatoria e continuerà a ricevere aggiornamenti man mano che le forze dell'ordine raccoglieranno ulteriori informazioni. Il leader della minoranza della Camera degli Stati Uniti, Hakeem Jeffries, ha incoraggiato le persone a "denunciare inequivocabilmente la sorprendente crescita dell'odio anti-arabo e dell'islamofobia in America. Nessuno dovrebbe mai essere preso di mira per la sua etnia o affiliazione religiosa nel nostro Paese: non lasceremo che l'odio vinca", ha scritto il democratico newyorkese su X.

Nel frattempo, un uomo sospettato di aver sparato è stato identificato e arrestato. Secondo quanto riferito dalla polizia, come riporta la Cnn, si tratta di Jason J. Eaton, 48 anni. Le autorità affermano che l'uomo viveva in un condominio vicino al luogo in cui è avvenuta la sparatoria. È stato arrestato ieri sera vicino al posto dell'aggressione, ha comunicato la polizia. Eaton dovrebbe apparire oggi davanti a un giudice. La polizia ha annunciato che terrà anche una conferenza stampa per informare sull'accaduto.