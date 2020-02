Usa, Trump designa Ratcliffe capo dell'intelligence

E' John Ratcliffe il capo dell'intelligence degli Stati Uniti. Il senatore repubblicano e' stato nominato all'incarico da Donald Trump. Il suo nome era stato fatto dal presidente americano gia' lo scorso agosto, ma poi il parlamentare repubblicano rinuncio' ritenendo di essere stato trattato ingiustamente dai media. Ratcliffe era diventato il favorito durante l'audizione al Congresso di Robert Mueller. Per come incalzo' l'ex procuratore speciale del Russiagate, mettendolo spesso alle strette, Ratcliffe sembro' agire come un avvocato personale di Trump, conquistando in modo definitivo la fiducia del presidente, che in seguito lo volle nel team di difesa nell'inchiesta di impeachment. Proprio la lealta' a Trump meritera' a Ratcliffe il torchio del Congresso, che dovra' approvare la nomina.

Nato a Mount Prospect, Illinois, 53 anni, sposato, due figli, residente in Texas, Ratcliffe aveva cominciato la sua scalata nel 2004, quando venne scelto come capo dell'antiterrorismo per il distretto est del Texas. Nel 2007 e' diventato procuratore federale per poi candidarsi alla Camera, come Repubblicano, dove e' entrato nel 2014, riconfermato due anni dopo e due anni fa, sempre in Texas, per il terzo mandato, con quasi il 76 per cento dei voti. A quel tempo Ratcliffe avrebbe dovuto prendere il posto di Dan Coats, direttore dell'intelligence dall'inizio della presidenza Trump nel 2017. Agli occhi del presidente, pero', Coats si rese colpevole di aver criticato pubblicamente il rapporto di Trump con il presidente russo, Vladimir Putin. Il presidente americano, successivamente, nomino' a interim Richard Grenell, suo fedelissimo e primo gay dichiarato in una posizione di livello governativo nell'amministrazione Trump.