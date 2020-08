Usa 2020, Biden candidato ufficiale: è lui l'anti-Trump

Usa, ufficiale la nomination di Biden nella seconda giornata della Convention

La moglie di Jill Jacobs Biden, di lontane origini siciliane, ha concluso la seconda giornata della Convention Democratica. Giornata in cui formalmente è stata ufficializzata la nomination di Joe Biden.

‘E’ l’onore della mia vita accettare dal Partito Democratico la nomination a Presidente degli Stati Uniti d’America’ ha detto in un tweet il democratico.

Prima di lei il discorso di Bill Clinton che ha sottolineato come Trump sia caduto come un ‘ castello di carte’, poi il tanto atteso speech dell’astro nascente della politica americana, Alexandria Ocasio Cortez che, in un minuto, dopo il discorso di appoggio a Sanders, ha concluso dicendo ’In ogni caso tifo per Biden, battiamo Trump e lottiamo insieme per il nostro futuro’. E tra gli altri anche Colin Powell, l’ex Segretario di Stato che ha dichiarato di sostenere Biden.

La ‘potenziale’ first lady, insegnante, ha parlato in video da una classe vuota della Brandywine High School a Wilmington nel Delaware, senza mai attaccare direttamente Trump ha pero’ ricordato le enormi perdite causate dalla pandemia da Coronavirus e l’importanza fondamentale delle scuole,ora chiuse. Certo non ha nominato mai il Presidente in carica ma ha chiaramente detto che il Paese ha bisogno di qualcun altro al suo posto.

La signora Biden ha fatto un ritratto toccante del marito e ai più sconosciuto raccontando come sia stato messo alla prova dalla morte della prima moglie e della giovane figlia in un incidente stradale nel 1972. Insieme hanno lavorato per creare la famiglia che hanno adesso. ‘L’amore ci rende resilienti e ci permette di diventare meglio di quello che siamo da soli’.

Ha poi comparato questa disgrazia , della famiglia distrutta, con l’America di oggi. 'Per ricostruire ci vuole comprensione e amore, con atti d’amore e comprensione’.

Infine ha parlato dell’altra tragedia di suo marito , la morte di tumore del figlio Beau Biden, avvocato, nel 2015 quando lui era vicepresidente con Obama.

E sugli schermi di tutto il Paese scorrevano le parole in inglese e spagnolo e gli americani cominciavano ad entrare in sintonia con la 'possibile e probabile’ nuova first lady.