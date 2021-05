Usa vaccino, non solo internet anche il telefono per prenotarsi

Anche nei super tecnologici Stati Uniti la pandemia ha evidenziato come, per molti americani, internet sia ancora un grosso ostacolo. Gli appuntamenti per la vaccinazione organizzati infatti su internet hanno fatto emergere il problema che oltre 14 milioni di americani non dispongono di una rete internet ad alta velocità.

Per aiutare a superare questo gap digitale e soprattutto per arrivare a vaccinare il 70% degli americani entro il 4 luglio, l’amministrazione Biden ha lanciato una nuova hotline di assistenza vaccinale per le persone che hanno più facilità a usare il telefono.

"Siamo consapevoli che milioni di persone in America non hanno un accesso soddisfacente alla banda larga o non si sentono a proprio nella navigazione sul web-ha confermato Marcella Nunez Smith, capo della COVID-19 Health Equity Task Force dell'amministrazione Biden - e quindi se vogliamo raggiungere l’obiettivo vaccinale fissato dal presidente è necessario favorire al massimo questi cittadini”.

Al numero 1-800-232-0233, raggiungibile da qualsiasi telefono, le persone che vogliono vaccinarsi possono parlare con un assistente del call center e ricevere tutte le informazioni su dove e quando è possibile vaccinarsi.

L'assistenza è in inglese, spagnolo e molte altre lingue. Inoltre, è disponibile una linea per i chiamanti con problemi di udito.

Finora, la hotline non è stata ampiamente pubblicizzata al pubblico, sebbene sia operativa da circa una settimana. Il team COVID dell'amministrazione ha condiviso le informazioni sulla hotline con i leader della comunità e i membri del Congresso, tra cui il Congressional Rural Caucus e il Congressional Black Caucus, chiedendo loro di condividere il numero.

Inoltre, Nunez Smith ha condiviso le informazioni sulla hotline con Made to Save, un gruppo che sta lavorando per aumentare l'accesso e la fiducia nei vaccini COVID-19 nelle comunità di colore.

Il numero 1-800 è impostato per garantire che le persone che non sono online o quelle che non parlano inglese o spagnolo) possano accedere ai vaccini.

E la battaglia contro contro gli americani esitanti,gli “vaccine exitants” continua più determinata che mai.