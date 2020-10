Usa: volevano rapire governatrice Michigan, sei arresti

Sei persone sono state arrestate per un complotto che avrebbe previsto il rapimento della governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, nella sua casa delle vacanze. Il piano e' stato sventato dall'Fbi poco prima che quattro dei sei uomini arrestati si incontrassero per "pagare l'esplosivo e scambiare apparecchiature tecniche". Uno degli arrestati, riferisce l'Fbi, ha accusato Whitmer di avere un "potere incontrollato". Il complotto prevedeva il coinvolgimento di 200 uomini e un processo a Whitmer per tradimento. "Tutti possiamo non essere d'accordo sulla politica, ma queste differenze non dovrebbero mai tradursi in violenza", afferma Matthew Schneider, il procuratore del distretto orientale del Michigan.