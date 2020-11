Usa, Yanet Yellen alla guida dell’economia americana con Biden

Janet Yellen , nata a New York, sarà il nuovo Segretario del Tesoro ( il nostro Ministro economico) nell’ Amministrazione Biden.

Ha lavorato con Barack Obama per indirizzare l’economia americana con lo stimolo multimilionario dell’allora capo della Fed, Ben Bernanke. Rimossa dall’incarico da Donald Trump nel 2018, la 74enne Yellen avrà molte responsabilità, tra queste rimettere in carreggiata le disastrate relazioni con la Cina in un momento davvero delicato come è quello creato in quest’anno dalla pandemia da Coronavirus.

E dovrà riuscire a riportare sul tavolo dei negoziati di Camera e Senato il nuovo piano di stimoli, il secondo, per l’economia di persone e imprese.

Il nuovo Ministro che ha un background accademico di tutto rispetto e un’esperienza forte alla White House deve riuscire a mettere d’accordo rep e dem sugli stimoli ora più che mai necessari per un’economia che stenta a ripartire e l’incubo di una pandemia che non accenna a frenare e che potrebbe rafforzarsi dopo il Thanksgiving.

Gli Stati Uniti, con 13000 contagi e 267000 morti, sono il Paese più colpito al mondo e con una disoccupazione importante. A questo proposito in diverse interviste la Yellen ha dichiarato che ‘ quando la disoccupazione è eccezionalmente alta e l'inflazione è storicamente bassa, come adesso, l'economia ha bisogno di più spese fiscali per sostenere la creazione di posti di lavoro’.

La rivista Forbes l’ha classificata come la seconda donna più potente al mondo, secondo la rivista Forbes, dopo la cancelliera tedesca Angela Merkel.

Il suo nome è stato accettato all’unanimità sia dai democratici che dai repubblicani.

La senatrice Elizabeth Warren, rivale di Biden alle primarie del partito e molto più a sinistra del presidente eletto, ha definito la sua nomina una "scelta eccezionale" e ha elogiato una persona ‘intelligente, solida e di principi’.

Anche Wall Street ha applaudito la sua nomina.

Se la nomina verrà confermata, Yellen, sposata con il premio Nobel per l'economia nel 2001 George Akerlof, sarà una delle persone più esperte ad entrare in carica nel dipartimento nei suoi 231 anni di storia: ha guidato il Council of Economic Advisers con il Presidente Bill Clinton, ha presieduto la Fed - prima donna a guidarla - e ora, la sua carriera di capo del Tesoro culmina, in una nuova conquista: nessun'altra persona, uomo o donna, ha svolto le tre funzioni.

Un Dottorato a Yale e professore per decenni a Berkeley ne completano un profilo indiscutibilmente alto e preparato e una garanzia per l’America.