Musk e il saluto romano, la pesante provocazione degli attivisti a Berlino. VIDEO

La provocazione firmata dal collettivo Zentrum für Politische Schönheit ha colpito al cuore la Gigafactory Tesla di Grünheide, vicino Berlino. Con un gioco di luci sulla facciata dello stabilimento, gli attivisti hanno proiettato la scritta "Heil Tesla", un riferimento diretto al saluto nazista, scatenando un'ondata di indignazione e polemiche.

Philipp Ruch, portavoce del collettivo, ha spiegato: “Vogliamo mettere in discussione il potere e l'influenza di Elon Musk con un gesto artistico e provocatorio.” Le immagini dell’azione sono state pubblicate su X, il social di proprietà dello stesso Musk, amplificando la portata della protesta.

L'episodio arriva in un momento in cui Musk è al centro del dibattito politico in Germania, dopo aver apertamente sostenuto l’AfD, il partito di estrema destra, definendolo “l’unica speranza per salvare la Germania”. A gennaio, il miliardario ha persino ospitato una diretta con Alice Weidel, leader del partito, sulla sua piattaforma.

La polizia locale ha denunciato l’accaduto alla procura della repubblica, mentre il gesto alimenta il dibattito sul ruolo di Musk nella politica europea