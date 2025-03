"La sua bocca puzza di tirannia", l'insulto a Pina Picierno in diretta tv del giornalista russo Solovyev (amico di Putin)

Il presentatore russo Vladimir Solovyev, invitato da Massmimo Giletti a "Lo stato delle cose" su Rai 3 ma "stoppato" dalla commissione di vigilanza Rai, si è scagliato in diretta contro la vicepresidente del Parlamento europeo che aveva ringraziato in un tweet i vertici della tv pubblica per aver evitato la sua partecipazione. Solovyev nella sua trasmissione ha duramente attaccato la Picierno insultandola in italiano e accusandola di andare contro "tutti i principi della democrazia europea"