La star americana Selena Gomez in lacrime per i migranti espulsi dagli Usa in catene. VIDEO

Selena Gomez si è commossa pubblicamente in un video su Instagram, esprimendo il suo dolore per le politiche di deportazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’attrice e cantante 32enne ha condiviso le sue lacrime per le famiglie messicane separate e i bambini coinvolti, dichiarando: «Mi dispiace, vorrei poter fare di più». Successivamente, il video è stato rimosso, accompagnato da un messaggio: «A quanto pare, non è accettabile mostrare empatia per le persone». Di origini messicano-americane, Selena ha raccontato spesso la sua storia familiare di immigrazione, sensibilizzando l’opinione pubblica su tematiche legate all'immigrazione e ai diritti umani. Nel 2019, ha prodotto il documentario Netflix Living Undocumented, portando avanti la sua battaglia per l’integrazione e la giustizia sociale