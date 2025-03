Terremoto a Bangkok, la scossa fa crollare un grattacielo | video

Una scossa di terremoto di magnitudo 7.7 ha colpito alle ore 13.30 locali (le 7.30 italiane), il sud est asiatico, dal Myanmar alla Thailandia e proprio a Bangkok è stato girato questo video che mostra il crollo di un grattacielo in costruzione. Molti degli operai sul posto sono riusciti a mettersi in salvo ma ci sarebbero 43 dispersi tra gli operai al lavoro. Il bilancio del terremoto al momento è ancora incerto ma i danni sono stati ingenti e sarebbero migliaia soprattutto in piccoli villaggi le case crollate. Una seconda scossa di assestamento di magnitudo 6.4 è stata segnalata poco fa a 18 km a sud di Sagaing, in Myanmar.