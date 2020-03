Virus, da Malta alla Slovenia: Italia isolata. Spagna e Air France, stop voli

L'Italia e' un paese chiuso e quasi del tutto isolato dal resto del mondo. Poche ore fa British Airways ha annunciato la cancellazione di tutti i voli da e per l'Italia dopo che il Paese e' stato messo in isolamento fino al mese prossimo per affrontare l'epidemia da coronavirus. Stessa misura presa da Ryanair. Mentre il governo spagnolo da mezzanotte vietera' tutti i voli diretti tra la Spagna e l'Italia fino al 25 marzo. Anche Austria e Malta hanno chiuso i collegamenti con il nostro paese.

Anche la Slovenia chiude la frontiera con l'Italia

La Slovenia annuncia la chiusura della frontiera con l'Italia per l'emergenza coronavirus. La mossa di Lubiana segue la decisione dell'Austria.

Air France ferma i voli per l'Italia fino al 3 aprile

Air France sospende tutti i voli da e per l'Italia dal 14 marzo al 3 aprile per l'emergenza coronavirus. Fino al 14 marzo, sara' assicurato soltanto "un volo per destinazione", fa sapere la compagnia francese.

CORONAVIRUS: SPAGNA VIETA VOLI CON ITALIA DA DOMANI A 25 MARZO

Il governo di Madrid ha vietato tutti i voli fra Italia e Spagna da domani fino al 25 marzo nell'ambito delle misure di contenimento del coronavirus. lo riferiscono i giornali spagnoli.

CORONAVIRUS: MALTA, BLOCCATI TUTTI I COLLEGAMENTI CON L'ITALIA

Malta ha bloccato tutti i collegamenti aerei e via mare con l'Italia dopo il provvedimento del governo che ha dichiarato tutto il Paese zona protetta. Lo ha annunciato il premier maltese Robert Abela, assicurando che il suo esecutivo prenderà tutti i provvedimenti necessari per assistere le decine di maltesi che si trovano in Italia. A Malta sono stati registrati quattro casi positivi al coronavirus, l'ultimo dei quali ieri: un uomo rientrato dal nord Italia.

Coronavirus: controlli al Brennero, agevolato rientro in Austria

L'Austria ha avviato i controlli sanitari al confine del Brennero con l'Italia, che ora saranno fatti a tutti e non piu' a campione. Al confine viene inoltre facilitato il rientro dall'Italia degli austriaci dopo che Vienna ha auspicato il rimpatrio dei connazionali il piu' rapidamente possibile.

Coronavirus: in Austria i contagi sono 140

Il governo di Vienna ha chiesto agli austriaci di ritornare "urgentemente" nel Paese all'indomani delle misure decise dal governo Conte per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. Nella mattinata di martedì, verrà presentato un pacchetto contenente misure per far fronte all’emergenza. Sul territorio austriaco i casi di positività sono saliti a 140. Ad annunciarlo il cancelliere Sebastian Kurz (OeVP), il ministro della Sanità Rudolf Anschober (Verdi) e il ministro degli Interni Karl Nehammer (OeVP). In Tirolo da oggi le lezioni universitarie sono possibili solo online.

Malta, bloccati i collegamenti con l'Italia per il Coronavirus

Malta, invece, ha bloccato tutti i collegamenti aerei e via mare con l'Italia dopo il provvedimento del governo che ha dichiarato tutto il Paese zona protetta. Lo ha annunciato il premier Robert Abela, assicurando che il suo esecutivo prenderà tutti i provvedimenti necessari per assistere le decine di maltesi che si trovano in Italia. Intanto sono stati registrati quattro casi positivi al coronavirus, l'ultimo dei quali lunedì: un uomo rientrato dal Nord Italia. Una nave di collegamento che doveva entrare a La Valletta dalla Sicilia questa mattina è stata bloccata nel porto.

Londra sconsiglia i viaggi in tutta Italia

A Londra, infine, il governo britannico ha aggiornato le sue indicazioni sugli spostamenti da e per l'Italia. Sono ora sconsigliati tutti i viaggi nella Penisola se non in casi di estrema necessità, si legge nel sito del Foreign Office. L'indicazione dell'auto-isolamento in quarantena è inoltre estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall'intera Italia, anche in assenza di sintomi di sorta. L'auto-isolamento in quarantena - previsto nei giorni scorsi in presenza di sintomi influenzali seppure lievi per chi fosse arrivato nel Regno dall'intero territorio italiano e anche senza sintomi per gli arrivi dalla Lombardia e dalla 14 province del centro-nord isolate dal decreto emesso dal governo di Roma la settimana passata - varrà adesso per tutti. E dovrà essere sempre di 14 giorni, precisa Londra.

Anche la Germania come Londra

Anche la Germania si unisce a Londra e “sconsiglia” i viaggi non necessari nel nostro Paese. Le raccomandazioni sono arrivate dal ministero degli Esteri tedesco. Mentre prima ci si limitava a sconsigliare i viaggi nelle “zone rosse” del Nord particolarmente colpite dal coronavirus, ora che il decreto è esteso a tutta Italia la situazione è cambiata. Non si tratta di un allarme di viaggio vero e proprio, come quello che è stato adottato per alcune aree della Cina: questo tipo di avvertimento viene emesso solo se si ravvisa “un acuto pericolo di vita”. Gli spostamenti all'interno del Paese sono disponibili sono con l'autocertificazione, come in Italia.