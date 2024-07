Von der Leyen capo dell'Ue: Meloni deve votare a favore, contro o astenersi?

Ue, la difficile scelta di Meloni da cui dipende il futuro dell'Italia in Europa. Le tre opzioni e i rischi

Giorgia Meloni in questi giorni deve prendere una decisione importante per l'Italia, la premier è chiamata a scegliere la posizione che vuole tenere il nostro Paese a livello europeo, se schierarsi per il bis di Ursula von der Leyen, con la possibilità magari di ottenere una poltrona di prestigio (commissario Ue) oppure rompere e isolarsi a Bruxelles, mostrando il lato più sovranista e magari tentando un ravvicinamento con i Patrioti di Salvini-Le Pen. Una decisione non facile da prendere per la premier italiana, che potrebbe anche decidere di non schierarsi da nessuna delle due parti e astenersi, ma anche questa mossa porterebbe dei rischi. Meloni deve anche fare i conti con le pressioni interne, il leader della Lega Matteo Salvini e suo alleato di governo l'ha messa in guardia: "Se vota von der Leyen è la sua fine". E secondo voi, che cosa dovrebbe fare la premier Meloni: votare a favore di Ursula, contro o astenersi? Di' la tua nel sondaggio di Affaritaliani.it.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT