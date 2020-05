Pentagono: piano per ritirare i soldati dall'Afghanistan prima delle elezioni

Il Pentagono sta preparando il ritiro di migliaia di militari dall'Afghanistan, ritiro che Donald Trump, a cui le diverse opzioni preparate dai vertici del dipartimento della Difesa saranno sottoposte a breve, potrebbe ordinare prima delle elezioni presidenziali. Così riferisce il Washington Post citando da fonti dell'Amministrazione. Dopo la firma dell'accordo con i talebani lo scorso febbraio gli Usa hanno ridimensionato la forza in Afghanistan da 12mila a 8.600 soldati, soglia che sarà raggiunta a metà luglio. Ma Trump non ha mai fatto mistero del suo interesse a porre fine ai lasciti delle guerre che hanno tenuto impegnata l'America in questi ultimi anni. Trump ha ribadito che gli Usa sono rimasti troppo in Afghanistan, sottolineando che "i militari, se vogliamo, possono sempre tornare". Sui tempi del ritiro, Trump, ha detto, "appena è ragionevole che avvenga". Fra le diverse opzioni su cui stanno lavorando in questo momento al Pentagono, anticipa il quotidiano americano, vi è anche il ritiro di tutte le forze americane quest'anno.