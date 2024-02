Zelensky: 'Meloni è con noi ma in Italia molti pro-Putin'

"Meloni è dalla nostra parte, e sono molto grato alla vostra premier e sono felice dell'accordo che abbiamo siglato ieri, ma ci sono molti pro-Putin in Italia, e prima di tutti dovreste cancellare loro i visti. Anche questa è un'arma" per aiutarci. Lo ha detto nella conferenza stampa per i due anni del conflitto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky rispondendo a una domanda in merito. "Vedete cosa succede quando i russi si trovano in un Paese, vedete la guerra in Ucraina, per questo credo che dovreste mandarli via", ha aggiunto.

Zelensky: 'Mosca conosceva i piani per la controffensiva'

Secondo il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, il Cremlino ha messo le mani sui piani della controffensiva dello scorso anno e conosceva quindi in anticipo le mosse di Kiev prima che queste iniziassero. "I piani della nostra controffensiva erano sul tavolo del Cremlino prima che la controffensiva iniziasse" a causa di "fughe di notizie". Zelensky ha aggiunto che i suoi generali stanno preparando diversi piani alternativi per la strategia di guerra di quest'anno.