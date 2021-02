Fiera Milano: ricavi 310 mln, 125 mln investimenti ecco il piano per il 2025

il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. ha approvato il Piano Strategico 2021-2025 che copre la differente evoluzione del calendario fieristico nell’orizzonte temporale di riferimento. Il Piano, denominato CONN.E.C.T. 2025 (Connections, Exhibitions, Community, Transformation), ha lo scopo di portare la Società da una fase ancora condizionata dall’evoluzione della pandemia ad una di “nuova normalità”, confermando e rafforzando il ruolo di Fiera Milano quale partner strategico a fianco delle imprese nei loro processi di innovazione, crescita ed internazionalizzazione. Rinnovato modello di business basato su un’avanzata piattaforma di servizi integrati in grado di offrire una innovativa customer experience “phygital”. Significativa generazione di cassa che nell’arco di Piano consentirà di valutare opportunità di M&A e remunerazione degli azionisti.

Di seguito alcuni elementi significativi del Piano.

STRATEGIA

Attività di sviluppo focalizzata su quattro direttrici strategiche per diventare un primario hub europeo con presenza internazionale: offerta complementare e sinergica di servizi tradizionali e digitali in grado di arricchire il customer journey di espositori e visitatori attraverso un’esperienza “phygital” e lo sviluppo di un hub informativo permanente a supporto delle community di filiera; rafforzamento del portafoglio manifestazioni proprietarie e ospitate; consolidamento della leadership nel settore dei congressi; attrattività e sicurezza dei quartieri fieristico e congressuale.

Focus sulla sostenibilità quale strumento di creazione di valore per tutti gli Stakeholder.

Solidi fattori abilitanti rappresentati dalla valorizzazione del capitale umano, da un approccio commerciale e di prodotto votato all’eccellenza, dalla trasformazione digitale e dagli importanti investimenti volti ad aumentare l’efficienza gestionale e la competitività dei quartieri.

TARGET ECONOMICO-FINANZIARI AL 2025

Nel 2025 fatturato atteso compreso in un range fra 290 e 310 milioni di euro ed un EBITDA compreso in un range fra 110 e 120 milioni di euro, superiori ai livelli del 2019, nonostante una contrazione degli spazi espositivi (-12%) rispetto al 2019.

Significativa generazione di cassa che porta ad una disponibilità finanziaria netta, stimata fra 75 e 85 milioni di euro a fine Piano, consentendo di valutare opportunità di operazioni di M&A e remunerazione degli azionisti.

Nel periodo sono programmati investimenti per 115-125 milioni di euro, di cui 90-100 milioni preventivati dalla Fondazione Fiera Milano volti a migliorare l’attrattività e la sicurezza dei quartieri fieristico e congressuale.

RISULTATI PRELIMINARI 2020

Ricavi pari a 74 milioni di euro, EBITDA di 10,4 milioni di euro e indebitamento finanziario netto di 24 milioni di euro.

FINANZIAMENTO DA 20 MILIONI DI EURO DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Stipulato con Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. un contratto di finanziamento da 20 milioni di euro della durata di 5 anni assistito dalla “garanzia Italia” di SACE.

Il Presidente di Fiera Milano, Carlo Bonomi, dichiara: “Il Piano riafferma l’impegno di Fiera Milano al servizio del tessuto imprenditoriale del Paese e delle filiere industriali espressione del Made in Italy nel mondo. Siamo pronti ad affrontare le sfide e a cogliere le opportunità che si presenteranno nel prossimo futuro. Il Gruppo si conferma una solida piattaforma di internazionalizzazione e di politica industriale. Il ruolo di Fiera Milano resta quello di generare valore per le imprese, per l’occupazione e per il territorio. In questa fase di cambiamento abbiamo continuato a lavorare in stretta sinergia con tutti gli organizzatori che ci hanno confermato la determinazione di voler ripartire con maggior vigore. Fiera Milano è quindi pronta a sostenere l’intero settore che si conferma sempre più strategico per la competitività e l’internazionalizzazione delle imprese”.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale, Luca Palermo, commenta: “Con CONN.E.C.T. 2025 ci proponiamo come hub europeo in grado di offrire un network globale ed un “one-stop-shop” focalizzato sui servizi a valore aggiunto che costituiscono un elemento indispensabile per organizzatori, espositori e visitatori. Passiamo da un modello di business che si basava principalmente sugli eventi fisici ad un modello ibrido, nel quale i servizi fisici saranno affiancati ed arricchiti da innovativi servizi digitali che miglioreranno la customer experience. Lavoreremo per rafforzare la dimensione internazionale del Gruppo e per arricchire il portafoglio delle manifestazioni dirette e ospitate, facendo leva sull’attrattività di Milano e garantendo un alto livello di sicurezza e qualità dei nostri quartieri espositivi sempre più digitali e sostenibili, grazie anche al supporto degli investimenti di Fondazione Fiera Milano. Le nostre persone, unite alla trasformazione digitale in atto, saranno una componente fondamentale per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati migliorando l’efficienza dei processi, il time to market, l’efficacia del nostro approccio commerciale e la qualità del prodotto. Presteremo una grande attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità con un focus particolare su cinque ambiti creando maggior valore per tutti i nostri Stakeholder. Fiera Milano guarda con fiducia alla ripartenza del settore”.