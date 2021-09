Fiera Milano, sostenibilità e qualità a PTE, fiera dell'oggetto promozionale

Spazio alla sostenibilità, alla cura della personalizzazione, ma anche attenzione alla qualità di materiali e lavorazioni: le aziende sono sempre più attente a offrire di sé un’immagine di forte impatto valoriale e confermano questo trend anche le proposte del mondo promozionale. Lo dimostra l’offerta della edizione speciale di PTE-PromotionTrade Exhibition, evento dedicato a oggettistica pubblicitaria, regalistica, tessile promozionale e tecnologie per la personalizzazione che si terrà a Fiera Milano, Rho (padd. 9-11) domani, 7 settembre, e dopodomani, 8 settembre.

Da oggetti di uso più comune all’alta gamma più ricercata, PTE Special Edition darà al settore l’opportunità di tornare a incontrarsi e, grazie ai 60 brand presenti - per il 40% esteri, provenienti da Paesi Europei-, di valutare le novità adatte a ogni occasione, budget e target.

Si conferma la proposta dedicata a “due mondi” - oggetto promozionale e macchine per la personalizzazione - con un’offerta a misura di ogni esigenza: oggettistica, regalistica aziendale e per le ricorrenze e tessile.

Trend che guida ormai il settore in tutte le sue componenti – oggettistica, tessile, ma anche stampa e inchiostri - la sostenibilità sarà il fil-rouge di tantissime proposte. Penne realizzate dalla lavorazione della alga rossa infestante, calendari eterni in bambù, penne 100% eco dall’involucro al refill, zaini in materiali riciclati, pennette USB in legno, t-shirt e shopper in tessuti etici, ma anche agende in seedpaper, la carta che si può seminare per far fruttare davvero ogni mese dell’anno: grazie a PTE sarà possibile avere un’ampia panoramica di proposte attente all’impatto ambientale, tema cui sempre di più oggi aziende e consumatori sono sensibili. Prodotti e idee pensati per rispettare l’ambiente, grazie ad una progettazione attenta, ad un ciclo produttivo certificato e all’utilizzo di materiali alternativi, riciclati o riciclabili.

Nell’area tech non mancheranno le proposte di macchine per la stampa, l’incisione, il ricamo e tutte le attrezzature collegate. Proprio alle potenzialità delle macchine per la stampa e la personalizzazione è dedicato il PTE Lab, che torna anche in occasione di questa Special Edition. Dal laser alla serigrafia, dalla stampa digitale al ricamo, fino al taglio del polistirolo, a PTE sarà possibile scoprire nuove tecniche, ibridare idee, scambiare opinioni con tutti i protagonisti della filiera.

Le aziende che parteciperanno - Commtec (serigrafia digitale), Embroidery Service (ricamo e stampa diretta su oggetti), Maitech (tecnologia laser), Market Screentypographic (serigrafia e sistema goccopro), Modico Graphics (taglio polistirolo hotwire) e Print Solution (stampa digitale per packaging) – daranno vita a un vero e proprio laboratorio produttivo dal vivo in cui verranno mostrate live ai visitatori produzioni e tecniche di personalizzazione, offrendo una visione concreta sulle opportunità che l’innovazione tecnologica rende oggi disponibili sul mercato.