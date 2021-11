MGWEEK e CARTOOMICS chiudono in bellezza

Milan Games Week & Cartoomics 2021, il più grande consumer show italiano dedicato al mondo dei videogiochi, fumetti e cultura pop - prodotto da Fiera Milano in collaborazione con Fandango Club Creators - ha visto la partecipazione di 70.000 persone, segnando un’importante tappa nel percorso di crescita della manifestazione a livello nazionale e non solo, proprio nell’anno del ritorno del pubblico in presenza. Sulla scia degli ottimi risultati registrati, ecco le date della prossima edizione: l’appuntamento è dal 25 al 27 novembre, proprio a ridosso del Black Friday, nell’ormai tradizionale cornice di Fiera Milano Rho.

L’evento si è tenuto nei padiglioni 8, 12 e 16 del polo fieristico milanese, che ha consentito una migliore fruibilità dello spazio a ogni tipologia di pubblico, dai fan del gaming agli amanti dei comics e dei manga, famiglie comprese. L’edizione di quest’anno è stata un ritorno alle origini, volto a intrattenere dal vivo un pubblico tradizionalmente molto appassionato, con un’offerta sempre più ricca e coinvolgente. Un appuntamento unico, che ha abbracciato il mondo del gaming, dell’esport e del fumetto, una celebrazione della cultura geek e nerd a tutto tondo. A contribuire al successo dell’edizione 2021 anche la diretta streaming su YouTube, che ha registrato un totale di ben 30 ore di live, permettendo proprio a tutti - vicini e lontani - di vivere l’atmosfera unica della manifestazione.

Come da tradizione, il gaming competitivo è stato uno dei grandi protagonisti della Milan Games Week & Cartoomics 2021 grazie all’Intel Esportshow, su cui si sono alternati alcuni dei tornei più amati del panorama competitivo italiano come il PG Nationals di Rainbow Six Siege, la Gillette Bomber Cup Edizione Bomber e King dedicata a Fortnite e l’Italian Rocket Championship di Rocket League. Oltre alle spettacolari arene esport, a coinvolgere ed emozionare il pubblico ci ha pensato il palco centrale con ospiti dal mondo della musica (le dirette di Radio105 e le esibizioni di Massimo Pericolo, Vegas Jones e il collettivo RM4E), della Tv e dello sport, insieme ai più celebri creator italiani.

Non si può non citare, poi, la presenza di ospiti di rilievo durante tutti i tre giorni di evento, tra i quali spiccano sicuramente il celebre fumettista Sal Velluto, il pro-player Pow3r e Cristina Scabbia, voce dei Lacuna Coil, e per finire Giorgio Vanni, che ha infiammato il pubblico cantando alcune delle sigle dei cartoni animati più amate dai fan. È stata grandissima l’affluenza anche nelle aree tematiche dedicate alle attività di intrattenimento, alle sfilate cosplay, al retrogaming e alla game art, così come allo stand dedicato al 60° anniversario di Diabolik, all’interno del quale era esposto anche il preziosissimo Numero Uno, eccezionalmente prelevato dal caveau Astorina. Non sono stati da meno, infine, gli studi di sviluppo indipendenti di videogiochi, protagonisti dell’area Indie Dungeon, realizzata in collaborazione con IIDEA, l’associazione di categoria dei videogiochi in Italia.

La manifestazione si è svolta in totale sicurezza grazie ai protocolli di Fiera Milano, già attivi da mesi e che hanno supportato tutti i grandi appuntamenti fieristici da settembre a oggi. Anche per Milan Games Week & Cartoomics si è confermato il successo della macchina organizzativa che ha supportato l’evento sostenendo il grande numero di fan e appassionati giunti in fiera e permettendo a ciascun visitatore di vivere pienamente le tre giornate di manifestazione.

Anche questa edizione ha visto l’impegno di numerosi partner di prestigio, come YouTube, Exclusive Live Streaming Partner ed eBay, Main Digital Partner di Milan Games Week & Cartoomics. E ancora, Corriere dello Sport-Stadio e Tuttosport, che sono stati per la prima volta i partner editoriali dell’evento. GameStop, invece, ha supportato la manifestazione come Official Partner Retail e Radio 105 ha animato come sempre il palco centrale in qualità di radio ufficiale. Samsung, infine, è stata Official Partner del Fuori Milan Games Week & Cartoomics, ospitando gaming session e meet&greet esclusivi all’interno della Samsung Smart Home.

Appuntamento a Milan Games Week & Cartoomics 2022, ci vediamo dal 25 al 27 novembre a Fiera Milano Rho!

