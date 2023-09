Bastoncini di pesce con sostanze dannose, solo 3 marche si salvano: ecco quali

Batoncini di pesce, ecco le marche da scegliere

I risultati dei test effettuati da una rivista food stanno facendo preoccupare i consumatori di bastoncini di pesce. Secondo il sito Informazione oggi gli esperti che hanno analizzato 19 marchi diverse di bastoncini di pesce surgelati sono quelli di Oko-Test. Anche se i prodotti controllati appartengono al mercato tedesco, molti di questi si trovano anche in Italia.

Lo scopo dei test effettuati dalla rivista tedesca per i consumatori era quella di scoprire sia eventuali sostanze/ingredienti nocivi nei prodotti sia la sostenibilità della pesca delle materie prime.

Purtroppo ben 11 dei 19 prodotti esaminati è risultato di scarsa qualità, e non solo. All’interno dei bastoncini sono stati trovati acidi grassi 3-MCPD e esteri glicidilici degli acidi grassi. Queste sostanze, secondo gli scienziati, sono potenzialmente cancerogene e i produttori lo sanno, tant’è che in diverse occasioni hanno “promesso” di inserire nei bastoncini quantità inferiori. Cosa che sembra non sia successa mai.

Sempre per quanto riguarda i 3-MCPD, è Oko Test che ricorda che esiste una dose giornaliera massima ritenuta sicura per la salute umana. Le quantità presenti nei bastoncini sono così alche che un bambino, solamente mangiandone 5, assumerebbe metà della quantità consentita.

Sempre la rivista per consumatori tedesca ha poi trovato che le modalità di pesca della materia prima non sono propriamente sostenibili e comunque c’è poca trasparenza di questo fatto da parte delle aziende.

L’unica nota positiva che emerge dalle analisi è che esistono almeno tre marchi che sono risultati “buoni”.

Parliamo di Frosta, Iglo (che sarebbe la versione tedesca della Findus) e Ocean Sea, che si trovano nei supermercati Lidl. Per quanto riguarda invece Bofrost il punteggio è stato appena “soddisfacente”.

Gli altri marchi, purtroppo a scapito della salute dei consumatori, non hanno superato i test. Molti di questi non sono in vendita in Italia, ma in ogni caso non è comunque una buona notizia.