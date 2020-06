Con la nuova gamma Tagliofresco, Citterio arricchisce la linea più leggera.

Leader nella produzione di salumi dal 1878, Citterio amplia la propria offerta di prodotti leggeri, che garantiscono qualità e freschezza, ampliando la gamma dei Tagliofresco in Leggerezza.

Alle varianti già apprezzate di petto di pollo e petto di tacchino 100% italiani, cotti al forno, si aggiungono ora due nuove proposte, gusto unico e pochi grassi: prosciutto cotto di alta qualità e prosciutto crudo.

La linea Tagliofresco in Leggerezza nasce come risposta alle esigenze alimentari degli italiani: sempre più attenti non solo alla qualità dei prodotti, ma anche al loro aspetto salutistico.Soprattutto dopo una lunga quarantena che ha modificato gusti ed abitudini nel mangiare. Per questo le nuove specialità sono ricche di proteine e hanno un basso contenuto di grassi, ideali per chi segue una dieta proteica e leggera. Inoltre sono privi di glutine, derivati del latte, polifosfati aggiunti e addensanti. Un prodotto genuino che non rinuncia alla qualità delle materie prime e al gusto della tradizione.