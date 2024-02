Google finalmente riconosce la cucina palestinese

Il motore di ricerca aggiunge la cucina Palestinese tre le categorie dei ristoranti. Lo riporta Gambero Rosso.

In una dichiarazione a Eater a gennaio, Google aveva anticipato che quasi ci fossimo.

E ora per l'appunto l'inserimento arriva, anche se essendo la modifica recente i ristoranti palestinesi si trovano sotto la categoria mediorientali.

Secondo quanto riporta Gambero Rosso, "Duzan, un ristorante palestinese ad Astoria, Queens, ha pubblicato su Instagram screenshot della sua scheda Google come "ristorante palestinese", accanto a un'immagine della scheda precedente, in cui veniva chiamato "ristorante israeliano". Duzan ha commentato il cambiamento con "Notizie! Abbiamo lottato per questo da 15 anni!""