Belen e Cecilia Rodriguez: "Noi in fuga su una Fiat Panda con una suora..."

Belen e Cecilia Rodriguez star di Celebrity Hunted: "Noi in fuga su una Fiat Panda con una suora..."

Il momento più bello della vostra fuga?

"Tantissimi", rispondo in coro le sorelle Rodriguez. "Uno che mi ricordo in particolare è stato quello dentro al convento, siamo scappate con una deliziosa suora che ci ha anche fornito una velocissima macchina... Una Fiat Panda del '500 senza benzina - racconta Belen ridendo - e poi abbiamo scoperto un'altra falla nell'auto"

Ossia...

"Stavamo per entrare dentro, di corsa visto che eravamo in fuga, molto preoccupate di essere catturate. E io lo ero soprattutto perché stava per guidare lei"

La suora?

"Sì. E secondo me non era pronta per una fuga: non lo fanno tutti i giorni... Non lo facciamo neppure noi, però io sono un po' più 'maschiaccio' al volante, guido abbastabnza 'spedita'. Quindi le ho detto 'Mi faccia guidare perché dobbiamo scappare'. Lei è stata molto gentile, si è spostata e ha fatto la co-pilota. Siamo partite e alla terza curva mi è rimasto il pomello (del cambio)"

"Ci stavamo schiantando contro il muro", aggiunge Cecilia Rodriguez. "Meno male che non si è fatta male la suora, non me lo sarei mai potuta perdonare", sottolinea Belen.

"Ma a me è piaciuto tanto il momento in cui abbiamo fatto le artiste", ricorda Cecilia. "Eravamo Lola e Lolita (rispettivamente Belen e Cecilia, ndr), la mas grande e la Chiquita, due artiste della strada. E' una cosa che ho sempre voluto fare, la verità è che non ho una bella voce, ma ho sempre sognato di cantare in mezzo alla strada"



Belen e Cecilia Rodriguez: "Noi due insieme? Ballando con le Stelle oppure film-serie tv ironica"

Se doveste rifare il programma, in fuga con un'altra persona, chi scegliereste?

"Nessuna. O con lei o nulla", spiega Belen. "Penso che le cose si debbano fare una volta nella vita", chiosa Cecilia. "Come sposarsi?", le dice Belen (la sorella convolerà a nozze con Ignazio Moser domenica 30 giugno in Toscana, ndr)

E se invece doveste fare un altro tipo di programma insieme, in cosa vi vedreste bene insieme?

"Ballando con le Stelle, lei che mi lancia per aria....", risponde senza esitazione Cecilia Rodriguez.

"Sì, ma...", Belen è d'accordo, però ha un'altra idea interessante. "Un film comico o una serie tv che abbia momenti serie e di ironia. Potremmo fare le attrici, secondo ci viene bene", dice rivolgendosi a Cecilia. Che aggiunge: "Tanto sbaglio tutte le parole e la gente ride".



E Belen ci svela: "C'è l'alfabeto di Cecilia, ma la cosa meravigliosa è che adesso lei si giustifica col fatto di essere straniera. Quello che la gente non sa è che lei lo faceva anche in Argentina e la paragonavamo a una ragazza di una serie tv un po' ironica che in Italia non è mai arrivata"

"Lei cambiava tutte le parole", aggiunge Cecilia. "Diciamo che c'è il vocabolario di Cecilia, che è tutto suo e secondo me è un'abilità, un talento anche questo. Non è facile sbagliarle tutte (ridono, ndr)"

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo su Prime Video

Celebrity Hunted - Caccia all’uomo il reality thriller Original italiano, torna con la quarta stagione disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre episodi il 13 maggio. Otto celebri personaggi italiani - l’attore Raoul Bova in coppia con la moglie, l’attrice Rocío Muñoz Morales, la modella e star televisiva Belen Rodriguez in coppia con la sorella, la modella e influencer Cecilia Rodriguez, i rapper Guè e Ernia, i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani – si metteranno alla prova e cercheranno di non farsi catturare da un team di “hunters” esperti.







Dopo il successo delle prime tre stagioni, la nuova edizione tornerà a regalare al pubblico di Prime Video momenti di spettacolo carichi di suspense e adrenalina, con un pizzico di comicità. Celebrity Hunted - Caccia all’uomo S4 è l’ultima novità per i clienti Amazon Prime, che in Italia beneficiano di spedizioni veloci, offerte esclusive e intrattenimento, incluso Prime Video, con un solo abbonamento al costo di €49,90/anno o €4,99/mese.