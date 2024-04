Meloni come Marilyn: il murales di aleXsandro Palombo

"Pop Giorgia" è il titolo del nuovo murales di aleXsandro Palombo interamente dedicato a Giorgia Meloni: posta al di sopra di una grata della metropolitana milanese, il Presidente del Consiglio posa ermetica, vestita dell'iconico abito bianco di Marilyn Monroe, che si solleva e, "going with the wind", svela l'intimo avente il simbolo della bandiera dell’UE. Con le elezioni Europee alle porte infatti, il Presidente del Consiglio leader di Fratelli d’Italia e dei conservatori europei, ha da poche ore annunciato la sua ascesa in campo, e se non lascia al caso la scelta dell'abito (il “Subway dress" fu infatti realizzato dal costumista e premio oscar statunitense William Travilla), in una metafora tout court aleXsandro Palombo, auore dell'opera, non lascia al caso nemmeno la scelta del luogo, tant'è che la pone nel centro di Milano in Via Monte Napoleone, simbolo della moda made in Italy e dello shopping di lusso internazionale.

Le altre opere di aleXsandro Palombo a Milano

Lo scorso anno aleXsandro Palombo aveva già ritratto il Presidente nell'opera "Power is Female”, in quel frangente insieme alla leader del PD Elly Schlein, entrambe spalla a spalla e incinte, dove la seconda portava sul grembo la scritta “My uterus my choice” e la prima lo slogan “Not for rent”, volendo lasciare al pubblico una potente e profonda riflessione sul tema della maternità surrogata. Non è la prima volta che l’artista cattura l’essenza del tempo ritraendo importanti esponenti della politica, le sue opere sono famose per l’accento che pongono su tematiche di rilevanza culturale, politica e sociale; già nel 2019 infatti aveva immortalato alcune tra le donne più potenti del mondo, da Angela Merkel a Michelle Obama, come vittime di violenza, tant'è che la serie è stata così apprezzata che nel 2021 è stata acquisita dal prestigioso Museo delle Arti Decorative di Parigi, situato nel palazzo del Louvre, e inserita nella collezione nazionale. "Queste opere apportano un arricchimento di qualità ai nostri fondi entrando così nelle collezioni nazionali" riporta il documento del Museo. Negli anni Palombo ha realizzato molte opere divenute celebri in tutto il mondo, tra le ultime anche quella dei Simpson ad Auschwitz sui muri del Memoriale della Shoah, che in un anno è stata vandalizzata 5 volte con sfregi antisemiti e che recentemente è stata definita "Colpo di Genio" in un lungo articolo che analizza il lavoro dell'artista apparso su The Forward, la più autorevole testata ebraica americana fondata nel 1897.