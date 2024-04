Kia EV9 Vince il Red Dot ‘Best of the Best’ 2024

Il prestigioso premio Red Dot “Best of the Best” Product Design 2024 nella categoria Auto e Moto è stato assegnato al Kia EV9,

riconoscendo il contributo significativo del veicolo nell’ambito del design automobilistico innovativo. Questo riconoscimento sottolinea l’eccellenza e la creatività del team di design di Kia, che ha saputo distinguersi nel concorso globale grazie alla filosofia “Opposites United”.

Karim Habib, Executive Vice President and Head of Kia Global Design, ha espresso grande soddisfazione per il premio, sottolineando l’impegno del brand nel superare i confini tradizionali del design automobilistico. “Opposites United” ha giocato un ruolo chiave, guidando lo sviluppo di EV9 con una fusione armoniosa di elementi futuristici, tecnologici e sostenibili.

Con un design esterno che comunica sicurezza e serenità, EV9 si distingue per la Digital Tiger Face, la Digital Pattern Lighting Grille e fari verticali che accentuano la sua estetica visionaria. Inoltre, il modello simboleggia l'ambizione di Kia di guidare la mobilità sostenibile, incorporando materiali naturali e bio-based e eliminando gradualmente l'utilizzo di pelle di origine animale.

Il successo di EV9 ai Red Dot Awards segue altre significative vittorie, come il riconoscimento ai World Car Awards e ai iF Design Awards 2024, consolidando la posizione di Kia EV9 come leader nel design e nella sostenibilità automobilistica. La cerimonia dei Red Dot Award si terrà il 24 giugno 2024 al Teatro Aalto di Essen, Germania, dove Kia celebrerà il suo 29° successo dal 2009.