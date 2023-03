Jazz Cafè 2023: fra innovazione e tradizione si punta su eventi-ristorazione

Jazz Cafè 2023 tra eventi e ristorazione

Il 2023 è un anno di grandi investimenti e tante novità per il Jazz Cafè, che da trent’anni è punto di riferimento a Milano. Lo storico locale, punta a consolidarsi come uno dei poli attrattivi della ristorazione e dell’intrattenimento della città: “Al centro della nostra strategia c’è l’idea di essere sempre più parte del grande palinsesto culturale della città, offrendo al pubblico non solo format già esistenti ma anche produzioni in collaborazione esclusiva con altri partner coerenti alla nostra identità. Nel nostro percorso di sviluppo abbiamo sempre uno sguardo attento a quello che succede nei migliori club del mondo e non è escluso che potremmo esportare il nostro format all’estero.” Dichiara Giuseppe Grasso, fondatore e CEO del Jazz Cafè.

Un locale easy-chic dall’anima sofisticata ed esclusiva, un luogo dalla forte personalità che diventa lo spazio ideale per serate indimenticabili: tutto questo è il Jazz Cafè, storico locale meneghino che da trent’anni è il cuore pulsante della movida di C.so Sempione, situato a pochi passi dall’Arco della Pace. Il bistrot dallo stile parigino è apprezzato da un pubblico sempre più trasversale ed internazionale grazie a uno stile di intrattenimento unico nel suo genere, fatto di musica, alta cucina e divertimento in un’ambiente dinamico e attraente.

Jazz Cafè, la cucina di chef Vincenzo Cugno Garrano

L’ottima cucina è curata con passione dallo Chef Vincenzo Cugno Garrano e dal suo staff ed è uno dei tratti distintivi del locale, rendendolo un punto di riferimento dell’alta cucina a Milano. Lo Chef ha un’esperienza ventennale con più di dieci anni passati all’estero lavorando per grandi compagnie sia in America che in UK. Nasce in Sicilia, terra alla quale rimane legato e che continua ad ispirarlo, ma inizia a viaggiare perché vuole arricchirsi di esperienze e di sapori che gli daranno la consapevolezza ed il know-out che oggi gli permettono di poter creare piatti con abbinamenti e lavorazioni che ti regalano un percorso unico.

Il servizio di qualità che offre Jazz Cafè è il risultato di un’accurata scelta delle materie prime quale elemento guida per le scelte dei prodotti da lavorare. All’interno del menù si possono trovare sia piatti nostrani - come la famosa “Cotoletta alla Milanese” piatto iconico del locale – che internazionali e fusion come crudités, carne al carbone e specialità mediterranee, tutto in un mix di creatività e tradizione capace di appagare ogni palato per una esperienza gastronomica imperdibile.

“La cucina del Jazz si propone l’obiettivo di creare un’esperienza unica che nasce dalla selezione dei prodotti attraverso una ricerca scrupolosa che predilige la qualità e la consistenza richiedendo ai nostri fornitori un impegno costante nel mantenere uno standard altissimo. Il menu è frutto di anni di ricerca e passione dove lo chef e la proprietà si sono posti l’obiettivo di stupire i clienti offrendo una carta che spazia dalla sezione “fish bar” alla selezione “alla griglia” per concludere con la lista dei dessert senza perdere di vista l’effetto visivo ed il gusto dei piatti dove la materia prima è la protagonista indiscussa: cruditè e oyster bar, piatti della tradizione e forno al carbone sono il mix che rende unica l’esperienza al Jazz.” Dichiara lo Chef Vincenzo Cugno Garrano.

Jazz Cafè 2023, nuovo calendario di eventi con musica dal vivo ed esibizione

Al Jazz Cafè la bella stagione porta un nuovo calendario di eventi con musica dal vivo, esibizione di dj e cantanti che si inseriscono in un palinsesto di programmi davvero ricco che alterna eventi speciali, live performance e lo storico format “Jazz Cafè Show” che ha reso famoso il locale in città.

La novità 2023 è rappresentata dagli eventi speciali a tema che prevedono la prèmiere dello show il giovedì e le repliche il venerdì e il sabato: da giovedì 16 a sabato 18 marzo il Jazz Cafè proporrà‘’Besame Mucho’’ una festa ispirata alla musica e alle tradizioni spagnole; dal 30 marzo al primo aprile andrà in scena ‘’Tropicana’’, lo show dai colori e le sonorità tropicali che anticipa l’estate. Il programma di marzo si completa con il martedì 21 e mercoledì 22 marzo col “Live Singer Show’’ (con replica il 28 e 29) e con il “Jazz Cafè Show”, dal 23 al 25 marzo, dinner show per eccellenza che include il meglio di tutte le performance presentate durante tutta la stagione.

“Il connubio dinner show e jazz Cafè non è mai stato così forte come in questo periodo, siamo costantemente al lavoro per produrre format esclusivi abbinati a performance live dai migliori artisti presenti nei più importanti musical teatrali del momento. La nostra animazione si contraddistingue per le eccezionali doti canore e la capacità di trasmettere la carica emotiva al pubblico durante la cena, sfociando poi in un party indimenticabile. In futuro cereremo di elevare i nostri format proponendo delle serate esclusive, in cui l’impatto visivo ed il coinvolgimento tra animazione e pubblico raggiungerà livelli mai visti fino ad ora, per un Jazz Cafè rinomato che sempre di più vivrà in simbiosi con musica, show, live e tantissime performance di vario genere.” dichiara Michael Corradi, il direttore artistico del Jazz Cafè.

Gli ambienti del Jazz Cafè si prestano a differenti tipologie di serate in compagnia di amici o per cene aziendali, in un ambiente curato in ogni minimo dettaglio. Dalla sala principale per chi ama essere al centro dell’attenzione alla sala Wine, alle spalle della console per chi esige una maggiore riservatezza, a quelle del piano inferiore dedicate a gruppi più numerosi per feste o cene aziendali, con la possibilità di video proiettare immagini o video, al capiente dehors dove nella bella stagione si cena o si sorseggia un aperitivo affacciati sull’Arco della Pace.