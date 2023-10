La 'nduja fa impazzire il Regno Unito. La Calabria conquista i pub inglesi

La 'nduja è diventata molto amata dagli inglesi, tanto che ne hanno prodotto una loro versione a base di carne di maiale locale, paprika e peperoncino

Si sa che gli inglesi hanno un amore per la Toscana che nasce da lontano, ma negli ultimi tempi la Regione italiana preferita dai britannici sembra diventata la Calabria. La 'nduja ha infatti conquistato Canada, USA e Giappone ed ormai è diventato un ingrediente molto comune nei pub inglesi. Non a caso quasi un quarto della produzione del salume è destinata all'estero e nello Yorkshire ne è nata una versione made in UK.

Lishman’s butchers and charcutiers di Ilkley, cittadina del nord dell'Inghilterra, ha creato una propria 'nduja a partire da carne di maiale locale e condita con peperoncino e paprika. I suoi creatori la consigliano come condimento per la pizza o servita su una fetta di pane tostato con il pomodoro. Lo chef Tom Kerridge, titolare dell'unico pub con due Stelle Michelin nel Regno Unito, la propone all'interno del tradizionale sausage roll ma si può gustarla anche all'interno di panini, focacce e toast anche in locali meno balsonati.

Bold Street Coffee a Liverpool la propone come abbinamento alla shakshuka, un piatto di origine maghrebina a base di uova cotte in un sugo di pomodoro speziato, mentre per la catena Pizza Pilgrims sono cresciute a dismisura gli ordini per la pizza margherita con la ‘nduja.