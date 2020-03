Le ricette dei "buoni propositi", ci pensa Citterio al mangiare bene e sano

L’arrivo della primavera e la natura che ricomincia il proprio ciclo vitale portano con sé inevitabilmente la voglia di impegnarsi in nuovi progetti, stare all’aria aperta, fare attività fisica e rimettersi in forma. Non mancano quindi i buoni propositi alimentari, una lista di comportamenti da assumere per migliorarsi, solitamente capeggiati dal ‘domani dieta’ e ‘mai più junk food, solo cibi sani e genuini’. A farlo ci ha pensato Citterio con abbinando alimenti a salumi poveri di calorie per un pasto sfizioso e leggero.

È importante però evitare diete drastiche o improvvisate, ma piuttosto impegnarsi in uno stile di vita attivo e regolare. L’esercizio fisico infatti, abbinato a una corretta alimentazione, contribuisce positivamente al benessere generale della persona, non solo per il controllo del peso, ma anche per l’umore.

Per rimanere in salute senza rinunciare al gusto, Citterio, storica azienda di salumeria italiana d’eccellenza, ha stilato una lista di alimenti indispensabili in una dieta varia ed equilibrata. Diversificare le scelte alimentari e combinare opportunamente i vari alimenti sono operazioni che riducono il rischio di squilibri e carenze nutrizionali e al tempo stesso favoriscono l’assunzione di tutte le sostanze nutritive in misura adeguata.

Ecco alcuni alimenti che, combinati ad altri, possono contribuire a una dieta sana:

Verdura a foglia verde: bietole, insalate, spinaci: più la foglia è verde, maggiori proprietà benefiche contiene. Si prestano a un’infinita varietà di preparazioni e sono a bassissimo contenuto calorico.

Spezie: zenzero, curcuma, pepe, zafferano, peperoncino. Oltre ad avere proprietà salutari per l’organismo, sono un prezioso alleato per la conservazione dei cibi.

Frutti di bosco: more, fragole, mirtilli e lamponi. Ricchi di vitamine, minerali ed antiossidanti.

Legumi: fagioli, piselli, lenticchie, ceci, soia. Freschi oppure secchi, i legumi si abbinano facilmente a tutte le diete, grazie al loro concentrato di proteine e fibre.