Muesli, alici e acciughe: richiami per la presenza di tossine potenzialmente pericolose

Richiami per muesli alla frutta e filetti di alici e acciughe da parte di Coop e Decò per la possibile contaminazione da ocratossina A e istamina

Le catene di supermercati Coop e Decò insieme al Ministero della Salute hanno segnalato il richiamo di tre prodotti. Il primo è il muesli alla frutta del marchio Bio Vivi Verde di Coop. Nello specifica si tratta di due lotti, ritirati dagli scaffali per la "possibile presenza di ocratossina A nell’ingrediente uvetta superiore ai limiti di legge". Il prodotto incriminato viene venduto in confezioni da 375 grammi con i termini minimi di conservazione (TMC) 10/06/2025 e 11/06/2025 (codice EAN 8001120013958). Lo scrive il Fatto Alimentare.









Richiamo anche per un lotto di filetti di alici in olio di oliva di Decò per la presenza di valori di istamina superiori ai limiti di legge e rilevati in autocontrollo. Il prodotto interessato dal richiamo viene venduto in vasetti di vetro da 80 con il numero di lotto LTC 116 e il TMC 25/10/2025. I filetti sono prodotti da Poseidon SHPK per Decò Italia Scarl nello stabilimento Shenjin, Alessio, in Alessio (marchio di identificazione AL 28 PP).





Richiamo infine anche per i filetti di acciughe del Mediterrano del marchio Triglia per la possibile presenza di istamina oltre i limiti di legge. I filetti sono venduti in vasetti di vetro da 140 grammi con il numero di lotto L24/148 e il TMC 27/11/2025. Il prodotto è stato realizzato dall'azienda Iconsitt Srl nello stabilimento in via Sant’Isidoro 20, frazione Aspra, a Bagheria, nella città metropolitana di Palermo (marchio di identificazione IT 455 CE).

Per tutti i prodotti sopracitati si consiglia di non consumarli e di restituirli al punto vendita in cui si è effettuato l'acquisto.