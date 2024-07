Occhio alla farina di pistacchio, ritirato un lotto per alti livelli di ocratossina A

Occhio alla farina di pistacchio, fortemente sconsigliato il consumo di un lotto per troppa ocratossina A

Il Ministero della Salute ha annunciato il richiamo di alcuni lotti di farina di pistacchi del marchio Fruit’s Better, prodotti da Mocerino Frutta Secca Srl. Il richiamo riguarda i lotti numerati 24074, 24078, 24080, 24088, 24094, 24095, 24106, 24113 con termini minimi di conservazione del 31/03/2025 e del 30/04/2025, dovuto a livelli di ocratossina A (OTA) che superano il limite di 5 µg/kg stabilito dal Regolamento UE 2023/915.

L'assunzione di OTA può causare disturbi gastrointestinali. I prodotti interessati sono confezionati in sacchetti da 200 grammi e venduti presso vari punti vendita. L'azienda ha sede a Somma Vesuviana, in via Pizzone 5, nella città metropolitana di Napoli. Si consiglia di non consumare i lotti specificati della farina e di restituirli al punto vendita dove sono stati acquistati, come misura precauzionale