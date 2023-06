Pizza Village altro che Expo, Napoli capitale mondiale e quante star in arrivo

Napoli Pizza Village, 10 giorni di eventi legati alla Pizza

E se la pizza avesse lo stesso potere attrattivo di un Expo? A guardare i numeri del Pizza Village, la kermesse che sull’onda della pummarola in coppa riempie Napoli di eventi culinari, musicali, culturali e ludici, parrebbe di sì: 1 milione e 250mila visitatori nell’edizione 2022 e numeri da paura per il turismo partenopeo.

Come ha dichiarato un raggiante Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, presentando l’edizione del 2023 dal 16 all 25 giugno, “Pizza Village è sempre più attrattore turistico per la città”. La capitale campana quest’anno vanta 11 milioni di viaggiatori in aeroporto, 100 milioni di persone grazie all’alta velocità e prenotazioni negli alberghi sino a fine anno.

“Stavolta raccogliamo interesse anche da parte dei turisti coreani e cinesi – racconta Fabrizio Kuhne, press office di Pizza Village e professionista che ha contribuito a forgiarne la potenzialità di marketing. “Il Pizza Village è entrato nei pacchetti dei tour operator di quei paesi”. In effetti, forse la pizza traina di più della controversa pubblicità con la Venere di Botticelli a guisa di influencer, intenta a farsi selfie in piazza San Marco.