Spot pubblicitari nell'era Coronavirus, Star sceglie la speranza nel futuro

On Air in Tv e sul Web per 3 settimane, il nuovo video emozionale di Star che, nell'era Coronavirus ha il sapore della condivisione e della speranza.

E’ On Air in Tv e sul Web per 3 settimane, il nuovo spot di Starcreato da VMLY&R Italia e Spagna che mette in scena uno spaccato della vita in cucina di tutti noi in questi lunghi giorni di resistenza. Un racconto vero, fatto di cose che accadono sotto ai nostri occhi, dove la cucina diventa il luogo per provare, in parte, a dissolvere ed esorcizzare paura e tristezza. Un pezzetto di terra creativa dove gli italiani fanno molto più che cucinare: qui si ride, si piange, si studia, si balla, si litiga, si fa pace, ci si consola, si resiste, si spera. Lo spot inizia con una persiana che si apre sulla città silenziosa. L’attenzione si sposta dentro le case, nelle cucine degli italiani, nei cortili, addirittura sui tetti. Si scopre così la vita che pulsa, l’emozione dello stare insieme con piccoli gesti quotidiani, come un cestino calato dalla ringhiera di una casa per scambiarsi l’ingrediente che manca in dispensa o una pietanza, improvvisare una ricetta per i propri figli oppure assaporare tra sorelle un piatto di pasta al ragù godendosi sul tetto del condominio un tramonto che vale una nuova alba. Un finale che ci prepara a ripartire. Con rispetto e delicatezza Star ha cercato di parlare alle persone prima che ai consumatori e di confermare la sua promessa di brand: essere sempre al fianco delle famiglie italiane. Lo spot nasce da un’idea creativa di VMLY&R Italia e Spagna, è prodotto da Akita con la regia di I Cric. La pianificazione media coordinata da Havas Media è declinata nel formato 30” sulle principali emittenti televisive e sul web con tagli ad hoc. Star, dal 1948 presente in Italia con l’iconico omonimo Dado, è tra i leader nel settore alimentare italiano nella maggior parte delle categorie in cui opera. Nei suoi 70 anni di storia Star ha introdotto nelle cucine degli italiani le passate di pomodoro, il celebre GranRagù Star, il tea in filtri con Star Tea, tisane e infusi Sognid’oro, Gran Pesto Tigullio, il primo brodo pronto in brick, fino ad arrivare agli innovativi nudolini orientali Saikebon, una vera rivoluzione nello scaffale dei piatti pronti.