I sapori ed i profumi della Val di Chiana per la Porcobrado feat Sabatini

Si chiama Porcobrado Gin Box feat Sabatini Gin ed è la prima delivery 100% toscana. In arrivo in tutta Italia, nasce dalla collaborazione tra le due realtà cortonesi Sabatini Gin e Porcobrado che uniscono il primo London Dry Gin Toscano -tra i più affermati a livello internazionale, fresco e profumato grazie alle nove botaniche, dal ginepro al finocchietto selvatico e alla lemon verbena- e il miglior panino d’Europa con sole carni di Cinta Senese e Grigio Chianino, specie antiche recuperate dall’azienda agricola di Angelo Polezzi e allevate allo stato brado.

Nella special box tutto l’occorrente per due panini, farciti di fettine, pezzetti e sfilaccetti di carne cotta, marinata e affumicata con solilegno di melo e ciliegio. Insieme alle salse artigianali e il pane home made con il grano antico Verna. Un’esplosione di gusto davvero goduriosa e senza precedenti, resa ancor più speciale se insieme al kit per due Gin Tonic con i mignon di Sabatini Gin e le toniche toscane de Le Spume del Papini. Il sapore autentico del gin sprigiona i profumi del territorio toscano esaltando le botaniche fresche e aromatiche e sposandosi perfettamente alla carne saporita.

Realizzato a regola d’arte, come richiede la sua ricetta originale, Sabatinigin è distillato in un alambicco tradizionale, con una base alcolica e i botanicals che gli conferiscono un sapore autentico.Sono nove le sue botaniche di provenienza rigorosamente toscana: ginepro, coriandolo, iris, finocchio selvatico, lavanda, foglie di olivo, timo, verbena e salvia. La maggior parte delle piante sono raccolte nelle proprietà di famiglia, sulle colline di Cortona, mentre il ginepro, rinomato per la sua qualità eccellente, è raccolto in diverse zone della regione. “Abbiamo deciso di creare questa collaborazione con Porcobrado per affiancarci a un brand premium premiato, per rafforzare il nostro carattere territoriale e raggiungere un nuovo target di pubblico direttamente a casa in un momento di sharing e di consumo come il pranzo o la cena”, spiega Enrico Sabatini, co-fondatore e co-proprietario di Sabatini Gin. “Oltre alla stessa provenienza geografica, abbiamo diversi punti in comune, primo fra tutti il desiderio di realizzare progetti innovativi. Il pairing che proponiamo ne è la dimostrazione più forte: non più solo abbinamenti tradizionali, con vino o birra, ma con cocktail che per caratteristiche ne completano il gusto”.

Come per Sabatini Gin anche per Porcobrado il legame con “la terra di nascita” la fa da padrone: carne di alta qualità che proviene dai pascoli della fattoria di Cortona; procedimento di lavorazione che dura più di 100 ore; varietà Cinta Senese e Grigio Chianino che vengono prima affumicate con legna da frutto, poi salate, marinate e cotte lentamente per 18 ore prima di essere affumicate nel barbecue al legno di quercia;pane che viene ottenuto con la farina di grano di Verna, antico grano aretino particolarmente digeribile; salse che sono preparate seguendo ricette a base di prodotti locali. La filiera è a km0, tutto viene prodotto dall’azienda, dall’allevamento di Cinta Senese, al pane, alle salse.