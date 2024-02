Zuppe pronte, occhio al glifosato. Pesticidi in alcuni prodotti biologici

L'elenco completo dei marchi

Le zuppe pronte sono considerate una soluzione pratica per i pasti fuori casa, ma cosa contengono davvero? Non solo verdure, legumi e cereali ma anche qualche ingrediente sgradito e “nascosto” come il glifosato o altri pesticidi. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.greenme.it.

È quanto ha scoperto un nuovo test, condotto dalla rivista Il Salvagente, che ha preso a campione 12 zuppe pronte (tra cui alcune referenze biologiche) vendute in supermercati e discount italiani.

Si tratta nello specifico delle zuppe dei seguenti marchi:

Almaverde Bio

Carrefour

Coop

Conad

Dimmi di Sì

Esselunga

Esselunga bio

Euroverde

Eurospin

Lidl Bio

Viviverde Bio Coop

Zerbinati

La maggior parte presentavano tracce di glifosato o di altri pesticidi (ma sempre entro i limiti di legge e spesso in quantitativi molto più bassi). La cosa preoccupante è che non erano esenti da questo problema anche alcune zuppe biologiche (il glifosato in questo caso era sotto la soglia generalmente accettata come “zero tecnico” ma comunque rilevabile).

Il glifosato, lo ricordiamo, è un erbicida classificato come “probabile cancerogeno” dalla Iarc dell’Oms ma, nonostante le controversie, il suo utilizzo è ancora molto esteso e recentemente l’uso è stato riapprovato per altri 10 anni dall’Unione Europea.

Il problema non si limita però al glifosato: il test ha rivelato anche la presenza di altri pesticidi, come il cyfluthrin, un insetticida la cui licenza è stata revocata nel luglio 2021. Questi risultati ci mostrano chiaramente come la contaminazione ambientale dei pesticidi sia un problema molto serio per la sicurezza alimentare.

Come specificano, tra l’altro, gli esperti del Salvagente:

È bene sottolineare che in questi prodotti, frutto di un mix di materie prime diverse, non esiste un limite di legge complessivo ad esempio alla presenza di glifosato. Né uno per il multiresiduo, ancora non considerato dalle normative europee.

Oltre ai pesticidi, anche il contenuto di sale nelle zuppe è stato oggetto di analisi. La maggior parte delle zuppe esaminate presenta un elevato contenuto di sale per porzione, si arriva fino a 3,40 grammi per 100 grammi (ricordiamo che la raccomandazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è quella di non superare i 5 grammi al giorno).

Le zuppe pronte peggiori

Le zuppe peggiori sono risultate le seguenti, tutte con un punteggio di 3/10:

Lidl Vallericca Bio Zuppa alla Toscana

AlmaVerde Bio Zuppa Toscana

Eurospin Foglia Verde Zuppa alla Toscana

Ciò che sconvolge di più è la presenza di tracce di glifosato e altri pesticidi nelle due zuppe biologiche. In quella Eurospin, invece, è stato trovato il Cyfluthrin di cui parlavamo sopra (0,002 mg/kg). Quella di Lidl si è fatta notare anche per l’elevato quantitativo di sale: 2,8 g/100 g.