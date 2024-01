Carnevale di Viareggio 2024 presentato a Milano

Mostre darte, eventi musical, FesteRionali, presentazioni di libri ospiti Elio e Mirco Mariani firmano la canzone del Carnevale 2024Alla Gialappa's Bandil Premio Burlamacco d'OroA Marianna Aprile il Premio Ondina d'OroOspiti d'onore all'inaugurazione del 3 febbraio Myrta Merlino e Marco TardelliLe straordinarie sfilate con i carri allegorici più grandi del mondo, emozioni, gioia,stupore, divertimento. E' la magia del Carnevale di Viareggio che per tutto febbraiocoinvolge il pubblico anche in feste notturne nei rioni, appuntamenti culturali, mostre,eventi musicali e sportivi.Le straordinarie sfilate con i carri allegorici più grandi del mondo, emozioni, gioia,stupore, divertimento. E' la magia del Carnevale di Viareggio che per tutto febbraiocoinvolge il pubblico anche in feste notturne nei rioni, appuntamenti culturali, mostre,eventi musicali e sportivi è stato presentato il programma al Teatro Dal Verme di Milanocon la partecipazione di Marialina Marcucci presidente della Fondazione Carnevale di Viareggio, Sandra Mei Assessore alle Politiche Culturali ed Educative. Deleghe Cultura di Viareggio,Sen.Manuela Granaiola presidente Auser di Viareggio,Andrea Mazzi Fondazione Carnevale di Viareggio e Alessandra Delle Fave comunicazione Carnevale di Viareggio,Mirco Mariani cantautore in collegamento video con Elio. Temi di grande attualità sulle opere allegoriche, realizzate alla Cittadella del Carnevale dagliartisti della cartapesta, per promuovere riflessioni e scelte per un futuro migliore esostenibile. Una rilettura della contemporaneità che da tempo ispira i maestri che,attraverso creatività, satira e allegoria, invitano ad agire qui ed ora perché ognuno possafare le scelte di cambiamento per futuri possibili.Ventinove le opere allegoriche che sfileranno sui Viali a Mare dal 3 al 24 febbraio. Nove carridi prima categoria, quattro di seconda, otto mascherate in gruppo e otto maschere isolate.Futura è il tema del "Fuori Corso" il programma di iniziative culturali nel programma delCarnevale di Viareggio 2024. Sei mostre d'arte, concerti, spettacoli musicali, ospiti,conferenze, presentazioni di libri arricchiscono il Carnevale.La parata dei carri della sfilata inaugurale di sabato 3 febbraio sarà preceduta daltradizionale rito dell'alzabandiera Ospiti d'onore della sfilata inaugurale la coppia MyrtaMerlino e Marco Tardelli.II Carnevale sarà in diretta Rai il giorno di martedì Grasso (13 febbraio). Dalle ore 15 un'ora ditrasmissione dai Viali a Mare per raccontare al pubblico di tutta Italia lo spettacolo del Corso mascherato.



Servizio realizzato da Nick Zonna