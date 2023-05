Una Targa ricordo di Maria e Noverino Faletti su una Guglia del Duomo di Milano

Il giorno 8 maggio 2023, alle ore 18.30, sulle Terrazze del Duomo di Milano, è stata ufficialmente scoperta una targa, apposta sulla guglia di San Vito, intitolata a Maria e Noverino Faletti, alla presenza del Presidente del Consiglio Comunale di Milano Elena Buscemi, del Presidente della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri, del Direttore Generale Fulvio Pravadelli e di numerose altre personalità, parenti ed amici. La cerimonia è stata realizzata nell’ambito dell’iniziativa promossa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo: “Adotta una Guglia: scolpisci il Tuo nome nella storia”, destinata al restauro e alla valorizzazione dell’elemento architettonico più tipico e iconico della Cattedrale, simbolo di Milano nel mondo e sottoscritta dalla famiglia Faletti. Noverino Faletti ha onorato Milano, quale Professore ordinario al Politecnico di Milano, Presidente per anni del Collegio degli Ingegneri ed Architetti di Milano ed è stato uno dei principali responsabili del Gruppo Edison, con sede in città, prima dell’avvento dell’Enel, nonché infine, quale Parlamentare, Presidente della Commissione Industria di Montecitorio. La città di Milano lo ha insignito dell’Ambrogino d’Oro ed ha iscritto il suo nome, fra i milanesi più insigni, nel Famedio del Cimitero Monumentale” ha ricordato Elena Buscemi, che ha concluso dicendo: “Questi autorevoli personaggi hanno contribuito in modo determinante, alla ricostruzione ed allo sviluppo dell’Italia, dopo la tragedia della guerra”.

Servizio realizzato da Nick Zonna