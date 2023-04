Hyper Room al Fuorisalone 2023

Hyper Room in occasione del Fuorisalone 2023, ha unito aziende del settore Design che si distinguono per innovazione tecnologica e sostenibilità, per offrire soluzioni smart rivolte a privati e pubblica amministrazione, nella location in Corso Genova 20 angolo via Ariberto n1.Bluehouse, in collaborazione con la maison di moda De Santis by Martin Alvarez, ha presentato il concept " La casa che si indossa": in cui, i materiali ecosostenibili utilizzati come isolanti naturali, teli traspiranti e carte da parati, si trasformano in esclusivi capi di alta moda, grazie alla creatività e all’attitudine alla sperimentazione materica, del designer Martin Alvarez.Tra le altre innovazioni la piastrella fotovoltaica per terrazzi, con 20 mq produce 3000 kwh per coprire il consumo medio annuo di una famiglia di 2 persone, il nuovo brevetto di Lux Italia DAPLICATOR che riduce i costi del relamping degli edifici; il THE METER di Officine IADR che unisce le tecnologie di un distanziometro laser, di uno scanner lidar e di un goniometro digitale, in un unico strumento, ottenendo un importante riduzione di tempi e costiLux Italia ha presentato anche i pannelli di luce, impreziositi dall’artista Carla Daturi di Precious Walls, attraverso composizioni astratte, realizzate con minerali, pietre dure e cristalli; le dimensioni possono variare da pareti intere a punti luce, per creare un’atmosfera preziosa ed unica.Per la biancheria della casa, in mostra le preziose creazioni di Punti e Fantasia realizzate con tessuti ottenuti dalla fibra naturale del legno, biodegradabile, con un’eccezionale traspirabilità in grado di migliorare la circolazione e la salute del corpo.Miksy, atelier creativo che realizza esperienze originali di consumo attraverso la stimolazione olfattiva, ha accompagnato gli ospiti dell’evento attraverso un percorso personalizzato immersivo ed affascinante. Infine l’artista contemporanea, Laura Pennisi, ha presentato opere scultoree realizzate con materiali di recupero. Hyer Room www.hiper-room.com

Servizio realizzato da Nick Zonna