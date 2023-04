Salone del Mobile di Milano un successo internazionale

"La 61ª edizione del Salone del Mobile.Milano è stata un successo internazionale ed è grandela soddisfazione per aver superato le attese. Le presenze rappresentano un risultatoeccezionale per il quale abbiamo lavorato duramente, in modo profondo e radicale per darenuovi sensi e valori alla visita in fiera e nuove esperienze ai visitatori che ci hanno raggiunto”,commenta Maria Porro, Presidente del Salone del Mobile.Milano. “da questa edizioneabbiamo tratto diverse lezioni importanti: abbiamo imparato che si può riprogettare unevento grandissimo come il Salone per traghettare nel futuro, che si può vincere la partitadella sostenibilità quando tutto il sistema rimane coeso, che si possono immaginare e utilizzarenuovi contenuti per generare conoscenza, crescita, valore. Siamo soddisfatti di come siamoriusciti a mettere al centro il visitatore, che con facilità ha gestito i proprio percorsi e incontratole aziende desiderate; dell’opportunità data agli espositori di presentarsi e raccontarsi nonsolo al target di riferimento, ma anche ai nuovi interlocutori con cui sono venuti in contattograzie al nuovo layout; di aver proposto a chiunque si trovasse in fiera momenti di conoscenzae crescita grazie ai tanti talk e tavole rotonde e alle mostre di Euroluce”, afferma Porro.“Abbiamo investito sulla qualità e dimostrato la voglia di continuare a produrre innovazionee ‘raccontare le storie’ delle nostre aziende e dei nostri prodotti. Siamo stati ancora una voltail motore che ha riacceso la città”, conclude Maria Porro: “È stato prezioso e irrinunciabile ilcontributo di ICE, che ci ha supportato nell’apertura verso nuovi mercati come quello indianoo mercati in crescita come quello americano ed è stato cruciale il ruolo del digitale che, inquesta settimana come nei mesi precedenti, ha permesso sia di entrare in contatto con nuoviPaesi sia di mantenere saldo il rapporto con chi non ha potuto raggiungerci. Ringrazio tuttiper l’impegno: le aziende che si sono messe in gioco e hanno scommesso sulle nuove proposte,gli organizzatori, gli allestitori, i curatori che, insieme, hanno creduto nella Manifestazione.Confidiamo che tutti abbiano percepito l’entusiasmo e la volontà di offrire un’esperienzanuova, globale e consapevole, in cui quello che ha contato sono le idee e lo scambio culturale,consci che pensare al futuro e anche alle nuove generazioni con il SaloneSatellite sia la via percostruire valore nel tempo”.A rimarcare il ruolo internazionale del Salone del Mobile.Milano e della città, la loro vocazioneall’inclusione e all’ospitalità, il Progetto Accoglienza, frutto della collaborazione con ilComune di Milano, Fondazione Fiera e le principali scuole di design della città – NuovaAccademia, IED Istituto Europeo di Design e Scuola del Design/Politecnico di Milano. I centostudenti dislocati in punti nevralgici di Milano hanno fornito indicazioni a migliaia di visitatoriproventi da tutto il mondo sulla mobilità, sulla fiera e sugli eventi degli espositori del Salonein città. Grazie al sondaggio da loro effettuato è emerso che i visitatori hanno adottatosoluzioni green per raggiungere la fiera come treni e metropolitana.307.418 le presenze che con un +15% rispetto al 2022 sancisce il successo del nuovo format della Manifestazione,confermando la forza catalizzatrice dell’evento.2.000 i brand espositori, di cui il 34% da 37 Paesi, tra cui 550 giovani designer da 31Paesi e 28 Scuole e Università di design da 18 nazioni.La Cina è tornata a essere il primo Paese dopo l’Italia, seguita da Germania, Francia, StatiUniti, Spagna con Brasile e India a pari merito.La prossima edizione a Milano dal 16 al 21 aprile 2024.

Servizio realizzato da Nick Zonna