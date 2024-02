Cosmoprof Worldwide Bologna 2024 un San Valentino a Milano

Si è svolta a Milano presso la Fondazione Luigi Rovati la conferenza stampa di presentazione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2024. Alla presenza di Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere, Benedetto Lavino, Presidente di Cosmetica Italia, Matteo Masini, Dirigente Ufficio Beni di Consumo, Agenzia ICE, e Enrico Zannini, Direttore Generale di BolognaFiere Cosmoprof, sono state annunciate le principali novità del prossimi appuntamento, in programma dal 21 al 24 marzo 2024.Cosmoprof Worldwide Bologna si appresta a celebrare la sua 55a edizione con risultati estremamente positivi. Sono già oltre 3.000 le aziende provenienti da 67 paesi che hanno confermato la loro presenza (+4% rispetto al 2023), e l'area espositiva è sold-out. A conferma dell’appeal internazionale della manifestazione, da evidenziare la partecipazione di 30 padiglioni nazionali. Ad oggi sono oltre 110 i paesi di origine dei visitatori già registrati per l’evento.Questi risultati riflettono la fiducia e l'ottimismo del mercato, così come l'approccio positivo al nuovo format della manifestazione, con l’apertura coordinata di tutti i padiglioni lo stesso giorno, giovedì 21 marzo, per facilitare l’interazione tra canali distributivi. Cosmopack e Cosmo Perfumery & Cosmetics saranno aperti per 3 giorni e chiuderanno sabato 23 marzo. I padiglioni dedicati al canale professionale di Cosmo Hair Nail & Beauty Salon saranno aperti per 4 giorni e chiuderanno domenica 24 marzo. Giunta alla 55a edizione, Cosmoprof Worldwide Bologna continua a registrare risultati molto positivi, confermandosi un appuntamento di riferimento mondiale per fornitori, produttori, brand owner, buyer, distributori, rivenditori e operatori interessati a nuove soluzioni per lo sviluppo delle loro attività“, sottolinea Gianpiero Calzolari, Presidente di BolognaFiere.

Servizio realizzato da Nick Zonna