Lombardia 2030 la regione verso il futuro

Lombardia 2030 al Pirelli Hangar Bicocca di Milano incontro con rappresentanti delle Istituzioni nazionali e regionali, del mondo produttivo,economico e sociale lombardo per migliorare economia,cultura,sociale,ambiente,infrastrutture,tecnologia della Lombardia.I dibattiti sono iniziati con un minuto di raccoglimento per commemorare le vittime della tragedia di Ischia e con un applauso in ricordo e in memoria di Roberto Maroni.Protagonisti i politici e ministri Matteo Salvini, Giancarlo Giorgetti e Daniela Santanchè,Atilio Fontana - Presidente Regione Lombardia,dibattiti con personalità del mondo economico e imprenditori Marco Tronchetti Provera Vicepresidente Esecutivo e Amministratore Delegato Pirelli Presidente della Fondazione Pirelli HangarBicocca,Piero Bassetti Presidente Globus et Locus,Carlo Bonomi - Presidente Confindustria,Luca Travaglini Chairman PlanetFarms,Andrea Gibelli Presidente FNM,Barbara Marinali Presidente Open Fiber S.p.a,Andrea Orcel - Amministratore Delegato Gruppo UniCredit,Claudio Descalzi Amministratore Delegato Eni S.p.A.,Renato Mazzoncini Amministratore Delegato A2A,Silvia Candiani Country General Manager Microsoft Italia,Igor De Biasio Amministratore Delegato Arexpo,Luigi Ferraris Amministratore Delegato Ferrovie dello Stato,Luigi Roth Presidente Autostrada Pedemontana Lombarda,Pietro Salini Amministratore Delegato Gruppo Webuild,Carlo Sangalli Presidente Confcommercio e Camera di Commercio Milano Lodi Monza eBrianza,Ettore Prandini Presidente Coldiretti,Giovanni Fosti Presidente Fondazione Cariplo,Ugo Duci Segretario Generale CISL Lombardia,Monsignor Luca Bressan Vicario episcopale per l'azione sociale,Veronica Squinzi Amministratore Delegato del Gruppo Mapei,Mario Arvedi Caldonazzo CEO Gruppo Arvedi,Enrico Pazzali Presidente Fondazione Fiera Milano,Massimiliano Giansanti Presidente Confagricoltura e altri.La conclusione finale del Presidente della regione Lombardia: "la Lombardia da sempre è abituata a guardare avanti, non indietro, percorrendo strade nuove, spesso mai affrontate"

Servizio realizzato da Nick Zonna