Mike Tyson attore a Torino presenta il film Bunny Man

Presentato oggi con photocall e conferenza dal produttore Andrea Iervolino il nuovo progetto di TaTaTu “Bunny -Man” con Mike Tyson, star internazionale del pugilato arrivato in Italia per girare alcunescene del film, all’interno del quale interpreterà se stesso.Il film racconta la storia di un multimilionario che si muove nell’anonimatoindossando una maschera da coniglio, un supereroe spinto dal desiderio divendicare sua sorella, morta suicida dopo una violenza le cui immagini sono finite inRete: è Bunny - Man, il protagonista del nuovo film prodotto da TaTaTu di AndreaIervolino. Realizzato al 95% in virtual production, la maggior parte del film verràgirato presso la sede dislocata dei Tuscany Film Studios, a Torino.Siamo entusiasti di portare avanti questo nuovo progetto così innovativo: utilizzandoal 95% un virtual production set, stiamo ridefinendo i limiti della creativitàcinematografica con l’obiettivo di offrire al pubblico un'esperienza unica dichiaraAndrea Iervolino. “Siamo orgogliosi inoltre di avere nel cast una leggenda comeMike Tyson, che sicuramente contribuirà a rendere Bunny-Man ancora più speciale”.Con un cast internazionale ancora tutto da svelare, il regista di Bunny - Man sarà Bunny -Man stesso, la cui identità è ancora un segreto. Una storia, questa, che èanche parabola della difesa della dignità delle donne e della lotta alla violenza di genere.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna