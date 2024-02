QUEEN UNSEEN | Peter Hince un racconto fotografico di Freddie Mercury a Milano

“QUEEN UNSEEN | Peter Hince”, in programma fino al 21 aprile 2024, unvero e proprio viaggio esperienziale nel mondo della celeberrima band da vivere attraversole immagini inedite fermate nel tempo da chi i QUEEN li ha conosciuti davvero bene,vivendo in simbiosi per oltre dieci anni. Dopo lo straordinario successo riscosso a Torino,Rimini e Roma, arriva anche a Milano la mostra-evento del gruppo inglese che ha segnatola storia della musica rock e che intrattiene con la città un rapporto speciale, essendosiesibito in Italia in concerto soltanto al Palasport di San Siro accanto allo stadio nel 1984(nello stesso anno erano stati ospiti anche al Festival di Sanremo).“QUEEN UNSEEN | Peter Hince” si compone di oltre 100 fotografie del roadmanager e assistente personale di Freddie Mercury – Peter Hince appunto, mai espostein precedenza in nessun Paese europeo, e di cui alcune in assoluta anteprimainternazionale, e di oltre un centinaio di cimeli, memorabilia, oggetti edocumenti vari, tutti rigorosamente originali: tra di essi figurano l’asta delmicrofono utilizzata da Freddie Mercury nel suo ultimo concerto, una chitarra autografatadi Brian May, i costumi usati per il videoclip di Radio Gaga, un piatto autografato e lebacchette della batteria di Roger Taylor, materiale proveniente in parte da dalla raccoltapersonale di Niccolò Chimenti, uno dei maggiori collezionisti europei dell’universoQueen. Completa la mostra la proiezione di video rari e di spezzoni dei più famosiconcerti della band. A 50 anni dall’uscita del primo disco, l’omonimo “Queen”,l’esposizione rappresenta un’occasione imperdibile, per i fan di scoprire aspetti e dettagliinediti del gruppo e del suo carismatico frontman e per il grande pubblico di ampliare lapropria conoscenza sulla band che ha rivoluzionato la musica degli ultimi 50 anni e cheancora oggi riesce ad essere straordinariamente attuale. La mostra QUEEN UNSEEN | Peter Hince è visibile presso Fondazione Luciana Matalona Milano in Foro Buonaparte 67 fino al 21 aprile 2024.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna