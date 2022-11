Carolina Kostner presenta i GOLDEN SKATE AWARDS a Milano

'Una kermesse che ci avvicina idealmente e concretamente alla sfida olimpica'. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, a Palazzo Lombardia alla conferenza stampa di presentazione dei Golden Skate Awards, in programma sabato 26 dalle 20.30, all'Allianz Cloud in piazza Stuparich, 1 a Milano con la partecipazione di Carolina Kostner.Presenti anche il sottosegretario Antonio Rossi, Carolina Kostner e Davide Lardera, amministratore delegato di 'Scalo Milano' main sponsor dell'iniziativa,Mirko Dall’Agnola divisione auto Suzuki Italia,Linda Kemp per Ricola e Marco Riva presidente del Coni Lombardia. Il Golden Skate Awards è organizzato da Riptide grazie alla condivisione di idee di Guido Bagatta e Paolo Boccotti.Per l'appuntamento si rinnova anche la partecipazione di Carolina Kostner: la campionessa icona del pattinaggio internazionale sarà infatti madrina della manifestazione e conduttrice d'eccezione in coppia con Guido Bagatta.“Pattinare ha detto Carolina Kostner è sempre un piacere, è sempre una grande emozione. L'esibizione è l'occasione per condividere le fatiche e l'impegno degli allenamenti. Pattinerò insieme a tanti amici e campioni e regaleremo emozioni al pubblico”. “Sabato - ha concluso potrò sia pattinare, quindi condividere la mia arte, sia affiancare l'amico Guido Bagatta nella conduzione aiutando il pubblico a conoscere meglio tutti i campioni del pattinaggio presenti”.Il pubblico potrà ammirare dal vivo le evoluzioni dello svizzero argento olimpico e due volte campione del mondo Stephane Lambiel e dello spagnolo Javier Fernandez, bronzo olimpico e anche lui doppio campione iridato.Tra le star più attese, sul ghiaccio di Milano scivolano anche le lame di Ryan Bradley, Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr e Yannick Bonheur.Tanti i campioni azzurri, a partire da Matteo Rizzo, passando per Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann fino alla coppia Guignard-Fabbri.

Servizio fotografico realizzato da Nick Zonna