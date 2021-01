Ikea, la svolta green del colosso: in vendita pezzi di ricambio dei mobili

Svolta verde per il colosso svedese dei mobili, che ha deciso di compiere un altro passo verso la sostenibilità, proponendo la vendita online di pezzi ricambio per mobili, divani, letti e cassettiere. Una scelta che punta a far aumentare la speranza di vita dei suoi prodotti. I piani sono in una fase di programmazione, senza ancora una data precisa. Ma-fa sapere il Corriere della Sera–il lancio dovrebbe avvenire nel corso dell'anno 2021.

Ikea, per una nuova sostenibilità non "usa e getta"

Nonostante i prodotti per arredare casa dell’azienda– riporta il Corriere della Sera–siano tra i più venduti ed economici non sono riparabili: se si rompe o danneggia un pezzo o una componente l’unica soluzione è ricomprare il mobile. Ma Lena Pripp-Kovac, responsabile alla sostenibilità di Ikea– ha fatto sapere al Financial Times– che "l’azienda sta testando vari prodotti. L'obiettivo è quello di dissipare l’idea che l’azienda produca beni usa e getta".

Ikea, la strategia green del colosso svedese

L'idea di Ikea per una nuova sostenibilità basata sul riciclo e sul riutilizzo è quella di creare un sistema di vendita di pezzi di ricambio online, in modo da poter comprare i singoli prodotti, senza dover ricompiere un acquisto intero. Gli oggetti spazieranno dai piedini dei divani, ai bulloni o alle doghe del letto. Il colosso svedese è solito proporre e farsi portavoce di iniziative green e di economia circolare. Ikea–fa sapere il Corriere della Sera– da anni incoraggia i clienti che desiderano “vendere” i propri mobili usati, sfruttando un'apposita sezione del sito aziendale.