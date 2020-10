a ecomondo oltre 100 eventi per una ripartenza 'verde'

Oltre 100 eventi per la ripartenza 'verde' dell'Italia. E' quanto offre, sulla sua piattaforma, Ecomondo Digital Edition: dal 3 al 15 novembre prossimi, la manifestazione riminese di Italian Exhibition Group mettera' a disposizione sul sito del salone i circa 120 convegni, conferenze e workshop scientifici e di politica economica ed energetica in programma in occasione della kermesse.

L'edizione 2020 della fiera delle tecnologie green e dell'economia circolare "sara' una piazza d'affari sulla quale si incontreranno buyer, aziende, prodotti, start-up, cluster industriali, e dove si innestera' lo spessore scientifico della parte seminariale". Inoltre arrivera' dalla 9/a edizione degli Stati Generali della Green Economy, tradizionalmente ospitati da Ecomondo, "un pacchetto di proposte per il piano italiano di rilancio con l'utilizzo dei fondi di Next Generation EU: 'Il Green Deal al centro del Piano di rilancio per l'Italia. Una nuova fase per la green economy'".

Gli Stati Generali sono in calendario il 3 e 4 novembre e sono organizzati dal Consiglio Nazionale della Green Economy in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e il patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Commissione europea. La Relazione 2020 sullo stato della green economy, documento introduttivo degli Stati Generali, verra' illustrata da Edo Ronchi, Presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Il focus e' dedicato all'impatto sulla green economy della pandemia da Coronavirus, in base ai dati disponibili e ancora parziali.