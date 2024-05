ANBI al fianco degli agricoltori e allevatori siciliani colpiti dalla siccità

ANBI solidale con la protesta degli allevatori e degli agricoltori siciliani colpiti dalla siccità

Oggi, migliaia di allevatori ed agricoltori siciliani si sono riversati nelle strade di Palermo in una manifestazione organizzata da Coldiretti, per protestare contro gli effetti devastanti della siccità che ha colpito duramente la regione. In risposta a questa situazione critica, ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) ha espresso piena solidarietà a coloro che sono stati colpiti dalla crisi idrica.

"Vogliamo dare un segnale di speranza, perché le soluzioni ci sarebbero, se solo la Regione Sicilia esprimesse una vera volontà di abbandonare logiche emergenziali e dal respiro cortissimo, valorizzando innanzitutto le professionalità presenti nei Consorzi di bonifica, che vanno restituiti al democratico autogoverno dopo quasi 35 anni di commissariamento. Le soluzioni si chiamano manutenzione degli invasi oggi interriti per il 10% della capacità, completamento degli schemi idrici per portare l’acqua sui territori, innovazione per ottimizzare l’utilizzo irriguo anche attraverso il miglior consiglio fornito dal sistema Irriframe", ha dichiarato Francesco Vincenzi, Presidente di ANBI.

Massimo Gargano, Direttore Generale di ANBI, ha aggiunto: "Siamo vicini ad agricoltori ed allevatori in un momento drammatico per il presente ed futuro delle loro aziende. Siamo pronti a fare la nostra parte con soluzioni idriche multifunzionali, come il Piano Invasi proposto da ANBI con Coldiretti, che può rispondere non solo alle esigenze della campagna che produce cibo, ma anche a quelle del turismo e della produzione di energia rinnovabile, nonché del territorio e delle sue comunità".

Questa manifestazione mette in luce l'urgenza di affrontare la crisi idrica in Sicilia con azioni concrete e soluzioni a lungo termine, evidenziando l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali per garantire un futuro sostenibile per il settore agricolo e per il territorio nel suo complesso.