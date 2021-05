Antartide, si stacca un iceberg da record. Nuova Zelanda: ricostruiamo la base

Ribattezzato A-76, con una superfice di 4.320 kmq, il più grande iceberg al mondo si è staccato dalla banchina di Ronne in Antartide. L’annuncio arriva direttamente dall'Agenzia spaziale europea (Esa). Situato nel Marem di Weddell, A-76 ha strappato il primato di grandezza all'iceberg A-32A di circa 3.880 kmq.

Nel frattempo, la Nuova Zelanda prevede di ricostruire la sua base in Antartide e spendere miliardi in più per i pagamenti del welfare come parte di un programma di spesa volto a sollevare l'economia dal crollo legato al coronavirus. Il governo ha svelato il suo budget annuale, che ha indicato che l'economia sta andando molto meglio del previsto dopo il colpo dovuto alla pandemia. Ciò è dovuto in gran parte al successo della nazione nel fermare la diffusione del virus, così come alla forte domanda internazionale per il latte e altre esportazioni agricole.

I dati del Tesoro indicano che l'economia della nazione dovrebbe crescere del 2,9% quest'anno e salire al 4,4% entro il 2023. Ciò segue un brusco crollo e una rapida ripresa lo scorso anno, che si è conclusa con una contrazione economica complessiva dell'1,7%. Il piano di budget include 344 milioni di dollari neozelandesi (247 milioni di dollari Usa) per ricostruire la base di Scott in Antartide, che è stata utilizzata dagli scienziati sin dalla sua prima costruzione nel 1957. "Gli edifici e le strutture obsolete che mantengono in vita i residenti nel luogo più freddo, secco e ventoso della Terra si sono deteriorati", ha detto il ministro degli Esteri Nanaia Mahuta. "Non fare nulla alla fine porterebbe alla chiusura della base".