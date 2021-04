Apple accelera nella rivoluzione green: oltre 110 fornitori a impatto zero

Apple accelera nella svolta green: oltre 110 aziende partner useranno energia rinnovabile

Apple accelera nella svolta green ed estende il suo obiettivo "emisioni zero" anche alle aziende partner della filiera. Il colosso tecnologico ha infatti annunciato che oltre 100 fornitori (a breve) useranno esclusivamente fonti a impatto zero, garantendo una quantità di energia pulita di circa 8 gigawatt. L'obiettivo è di eliminare, a livello produttivo, oltre 15 milioni di tonnellate di anidride carbonica all'anno: come togliere dalla strada oltre 3,4 milioni di auto. Sulla scia di raggiungere l'obiettivo fissato al 2030 delle zero emissioni, Lisa Jackson– vice presidente Apple responsabile delle iniziative per l'ambiente– afferma: "Avanziamo con determinazione nell'aiutare i nostri fornitori a diventare carbon neutral entro il 2030 e siamo entusiasti di aver coinvolto in questo progetto tanti settori industriali e Paesi, fra cui Germania, Cina, Stati Uniti, India e Francia". Al momento– secondo quanto riporta Ansa– l'impatto aziendale di Apple è diminuito del 40%.

Ma il colosso di Cupertino ha in campo diversi progetti "verdi" da qui al prossimo futuro, tra i quali la costruzione di una delle più grandi batterie a energia pulita degli Stati Uniti, denominata "California Flats". Si tratta di un accumulatore in grado di immagazzinare 240 megawattora di energia: la quantità consumata da 7.000 case in un giorno. L'iniziativa– riporta Ansa– supporterà l'impianto fotovoltaico di Apple in California, con l'energia in eccesso, prodotta durante il giorno, che sarà resa disponibile solo quando necessario. Inoltre– conclude Ansa– Apple ha annunciato lo scorso luglio il suo piano per neutralizzare la carbon footprint ad ogni livello dell'azienda, assieme all'uso di materiali più sostenibili per la produzione dei dispositivi.