ASviS, Mallen e Stefanini presentano il nuovo Rapporto sui Paesi del G20

Festival dello Sviluppo Sostenibile, il 7 ottobre una giornata di lavori dedicata agli obiettivi dell’Agenda 2030

I Presidenti dell’ASviS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Marcella Mallen e Pierluigi Stefanini presenteranno la ricerca, realizzata grazie al contributo A2A e Cibjo, su “Il posizionamento dei Paesi del G20 in base agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”.

La presentazione avverrà giorno 7 ottobre al Palaexpo di Roma, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile. L’evento proporrà una riflessione incentrata sui tre grandi eventi internazionali che si svolgono in prossimità e in collaborazione con il Festival, la Cop26, Expo Dubai e il G20 a presidenza italiana.

Saranno presenti, fra gli altri il, Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio, il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani e il prof. Jeffrey Sachs, Presidente di UN SDSN. Saranno previsti collegamenti con i corrispondenti Rai da Bruxelles, New York e Pechino e, a seguire, due tavole rotonde.

La prima, incentrata su “L’Agenda 2030 e la sfida del multilateralismo”, che vedrà protagonisti Jan Beagle, direttrice generale dell’Idlo, Barbara Kauffmann, director for employment and social governance, analysis at the Directorate-general for employment, social affairs and inclusion, Eu Commission, Agostino Inguscio, senior expert climate change, ufficio Sherpa G20, Antonio Parenti, direttore della rappresentanza in Italia della Commissione europea, Luca Maestripieri, direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e Alberta Pelino, chair di Y20.

La seconda intitolata “Idee per una ripresa sostenibile a livello globale”, che darà voce a Vittoria Anelli, youth ambassadors Italia, Gaetano Cavalieri, presidente di Cibjo, Paolo Glisenti, commissario generale per l’Italia a Expo 2020 Dubai, Blaec von Kalweit, chief of staff di Global citizen, Marco Patuano, presidente di A2A e Francesco Tramontin, vicepresidente del Gruppo Ferrero, public policy center e Eu institutional affairs.

La giornata di lavori sarà trasmessa in streaming, liberamente accessibile dal sito del Festival.